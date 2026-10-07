El pueblo de la Patagonia que sale a buscar la mejor empanada

Masa casera, carne cortada a cuchillo y repulgue a mano: los secretos que deberán respetar quienes quieran quedarse con el título.

Hay una pregunta que por estos días empieza a rondar: ¿dónde se come la mejor empanada? La respuesta todavía está por cocinarse. En el marco de su 111° aniversario de Aluminé, preparan una nueva edición del Concurso de la Mejor Empanada, una competencia que pone en el centro de la escena una de las comidas más populares del país y convierte a vecinos y cocineros locales en protagonistas de una búsqueda que tendrá sabor a carne cortada a cuchillo, masa casera y repulgue hecho a mano.

La primera etapa será el 19 y 20 de octubre en el Centro de Visitantes, donde las personas participantes deberán presentar siete empanadas para ser evaluadas por un jurado de manera anónima. La receta tiene algunas reglas: la masa debe ser casera, la carne cortada a cuchillo y el repulgue realizado a mano. “La idea es que se respeten una serie de condiciones para que todos compitan con las mismas características”, explica Solciré Luengo, subsecretaria de Turismo de Aluminé.

Las empanadas llegarán a la mesa del jurado sin nombre ni pistas sobre quién las preparó. Se degustarán a ciegas y solamente se evaluará el producto, una modalidad pensada para que el resultado dependa de lo que ocurre dentro de cada repulgue y no de quién está detrás de la receta. De esa primera instancia saldrán las tres empanadas con mayor puntaje y sus autores llegarán a la final.

Lo confirmó el propio intendente. Foto: archivo.

La definición será el viernes 24 de octubre en el Polideportivo Municipal, durante los festejos por el aniversario de Aluminé. Allí la cocina dejará de ser secreta: las tres personas finalistas deberán preparar sus empanadas en vivo frente al público y al jurado, desde la elaboración de la masa hasta el armado. “La final es una instancia distinta, porque la gente puede presenciar todo el proceso”, cuenta Luengo.

La competencia tendrá además una madrina: Darma Melo, ganadora de la edición anterior, volverá para acompañar la definición junto a representantes del ámbito público y gastronómico. El primer puesto recibirá 1.500.000 pesos, el segundo 750.000 y el tercero 500.000, además de delantal y cofia para cada una de las personas ganadoras.

Pero detrás del concurso hay algo más que una competencia gastronómica. En Aluminé buscan recuperar una preparación que forma parte de la identidad cotidiana y convertirla también en una experiencia para quienes llegan a conocer el destino. La empanada, esa comida que puede aparecer en una mesa familiar, en una fiesta o después de una jornada al aire libre, se transforma así en una manera de contar el lugar y de poner en valor los sabores de la comunidad.

La inscripción estará abierta hasta el 14 de octubre de 2026 a las 23.59 y podrán participar mayores de 18 años que acrediten al menos cinco años de residencia en Aluminé o parajes cercanos. Mientras se preparan las primeras masas y se afilan los cuchillos para cortar la carne, el pueblo ya tiene una misión para su aniversario: encontrar, entre sus propias cocinas, la empanada que pueda quedarse con el título de la mejor de Aluminé y, por qué no, empezar a disputar el de la Patagonia.

Las personas interesadas en obtener más información pueden acceder al Instagram: @turismo_alumine