Fin de semana largo de octubre: nueve hoteles de lujo con descuentos para aprovechar

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo del 10 al 12 de octubre, una cadena de hoteles invita a disfrutar de escapadas únicas con promociones especiales en sus establecimientos de Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Salta, La Pampa y Neuquén.

Cada destino propone experiencias diferentes para desconectar y aprovechar al máximo los tres días de descanso: ya sea con vistas al mar, caminatas urbanas por la ciudad, trekking en la naturaleza con paisajes patagónicos, o disfrutando de la gastronomía regional del norte argentino en hoteles de la cadena Álvarez Argüelles.

Costa Galana: un finde semana 5 estrellas en Mar del Plata

El Hotel Costa Galana,en el año de su 30° aniversario, ofrece una experiencia cinco estrellas para vivir un fin de semana inolvidable. El hotel reconocido por su excelencia en hospitalidad presenta una propuesta para estadías de 3 noches con un 50% de descuento en la tercera noche, y para quienes deseen hospedarse una noche más, 4×3 la cuarta noche es sin cargo.

La tarifa incluye BabyClub, MiniClub & TeensClub para los más chicos con diversión y entretenimiento asegurado, desayuno buffet, gimnasio, y acceso a Estado Puro Spa, uno de los amenities más destacados del hotel.

El spa se ubica en el segundo piso del Costa Galana, con increíbles vistas panorámicas a la Bahía de Playa Grande y al mar.

Dentro de los servicios incluidos se encuentra un ciclo hídrico muy completo que incluye piscina cubierta con jets y cascadas, terapia Kneipp, camas térmicas, sauna estilo seco, sauna estilo húmedo (Hamman), musicoterapia, piscina externa climatizada y solarium.

Otro de los grandes atractivos con los que cuenta el Hotel Costa Galana es MAR Cocina Suratlántica. Su restaurante ubicado en el tercer nivel se convirtió en uno de los lugares imperdibles para quienes visitan la ciudad. Pedro Bargero, como chef creativo, invita al comensal a vivir una experiencia sensorial diferente con la llegada de la primavera presenta una nueva carta ampliada y renovada que busca acercar la técnica y originalidad su cocina con platos clásicos reversionados, piezas de mar elaboradas en vivo y acompañamientos, que combinan la riqueza natural del Mar Argentino con la producción regional de la Sierra de Tandilia.

Esta propuesta gastronómica está abierta tanto para huéspedes, como para marplatenses, y personas que visiten la ciudad y no estén alojadas en el hotel Está disponible de viernes a domingo desde las 19:30 hs hasta la medianoche.

Para consultas o reservas contactarse vía WhatsApp al +54 9 223 437-5607.

https://www.hotelcostagalana.com/

https://www.instagram.com/hotelcostagalana/?hl=es

Otras propuestas para alojarse en el centro de Mar del Plata

Álvarez Argüelles Hoteles cuenta con distintas opciones de alojamiento entre ellas, los hoteles Iruña (4 estrellas), Presidente y Riviera (3 estrellas) en Mar del Plata ampliando la propuestas de alojamiento para disfrutar un fin de semana en la playa.

El histórico Hotel Iruña, combina tradición y calidad para brindar a sus huéspedes una experiencia única con una ubicación estratégica en la zona de Punta Iglesia. Quienes lo visiten, podrán disfrutar de la promoción 3×2, alojándose tres noches, abonan solo dos.

En la tarifa se incluye el desayuno, utilización de gimnasio, terraza con solárium, estacionamiento, espacio de juegos para los más pequeños y la propuesta gastronómica de Tartufo Restaurante. La misma promoción aplica para el hotel Presidente, contiguo al Iruña.

Para consultas o reservas contactarse vía WhatsApp al +54 9 223 437-5607.

https://www.hoteliruna.com/

https://www.instagram.com/hotel.iruna/

El Hotel Riviera, en el centro de la ciudad cerca del Casino y los teatros, es un clásico que combina tradición con instalaciones totalmente renovadas. El hotel ofrece un 20% de descuento en la estadía durante el fin de semana largo de octubre.

Cuenta con gimnasio y spa con jacuzzi, sauna húmedo, sauna seco, duchas escocesas y un exclusivo gabinete de masajes. Además, cuenta con su cafetería, Coffee Shop Riviera, ubicada en la intersección de Buenos Aires y Belgrano, esta propuesta gastronómica que no solo es para huéspedes sino también aquellos que estén visitando la ciudad o marplatenses.

Para consultas o reservas contactarse vía WhatsApp al +54 9 223 437-5607.

https://www.hotelriviera.com.ar/

https://www.instagram.com/hotelriviera.mdp/

Neuquén, una escapada al corazón de la Patagonia

La Patagonia Argentina se destaca entre los destinos turísticos más elegidos por la variedad de actividades y paisajes únicos que ofrece: recorridas por bodegas y viñedos patagónicos, experiencias gastronómicas, excursiones y propuestas para sumergirse en la naturaleza. En este marco, Neuquén se presenta como una excelente opción para quienes viajan en avión, así como también para turistas que llegan en auto desde ciudades cercanas.

El icónico hotel Grand Brizo Comahue de la ciudad de Neuquén brinda un 30% de descuento en alojamiento que incluye un trago de bienvenida, desayuno, acceso al gimnasio y sauna. Su Restaurante Mil Novecientos Cuatro ofrece propuestas gastronómicas que enamoran a los paladares con menús elaborados con productos regionales.

Álvarez Argüelles hoteles cuenta con dos hoteles en la ciudad de Neuquén con un estilo moderno.

Para consultas o reservas contactarse vía WhatsApp al +54 9 223 437-5607.

https://www.hotelgrandbrizocomahue.com/

https://www.instagram.com/hotelgrandbrizo.comahue/

El Brizo Neuquén también brinda un descuento del 30% en alojamiento e incluye trago de bienvenida, desayuno, acceso al gimnasio y sauna. El hotel ubicado en pleno centro de la ciudad cuenta con amplias habitaciones modernas de estilo nórdico y vistas panorámicas del Alto Valle.

Para consultas o reservas contactarse vía WhatsApp al +54 9 223 437-5607.

https://www.hotelbrizoneuquen.com/

https://www.instagram.com/hotelbrizo.neuquen/?hl=es

Salta, paisajes y comida regional

La provincia de Salta se presenta como una opción ideal para desconectar entre los colores únicos de su paisaje y disfrutar de la riqueza de la comida regional del norte argentino. El Hotel Brizo Salta el fin de semana largo de octubre ofrece un 20% de descuento en alojamiento. Esta propuesta incluye desayuno, acceso al gimnasio, degustación de vino y empanadas regionales.

Con vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Rosario e Iguazú, llegar a Salta es muy fácil desde distintos puntos del país. El hotel posee 76 cómodas habitaciones y está ubicado sobre la calle 25 de mayo 230, a metros del centro turístico de la capital salteña.

El hotel Brizo Salta tiene vistas 360° de la ciudad y los cerros.

El hotel cuenta con una propuesta gastronómica abierta a los turistas, sin necesidad de estar alojado, que contempla el restaurante Los Cerros Bar & Bistró, donde los visitantes pueden degustar platos inspirados en los sabores típicos de la región.A su vez, en su Rooftop se puede disfrutar las “Tardes de merienda libre” disponible de viernes a domingo con vistas panorámicas a los cerros y la ciudad que lo convierten en un gran plan para disfrutar en plan con amigos o en familia.

Para consultas o reservas contactarse vía WhatsApp al +54 9 223 437-5607.

https://www.hotelbrizosalta.com/

https://www.instagram.com/hotelbrizo.salta/

Santa Rosa, una escapada entre naturaleza y atardeceres

La ciudad de Santa Rosa, en el corazón de La Pampa, invita a conectar con la naturaleza y a disfrutar de sus atardeceres. La provincia es escenario de uno de los eventos naturales más espectaculares: la brama del ciervo colorado. Además, ofrece múltiples opciones para el turista como caminatas por senderos, visitas guiadas y espectáculos que convierten a este destino en una escapada ideal.

Hotel Unit Santa Rosa, ubicación estratégica y vistas privilegiadas a la ciudad

Con una ubicación estratégica y vistas privilegiadas a la ciudad y a los atardeceres, el Hotel Unit Santa Rosa presenta una promoción especial para el fin de semana largo de octubre: un 20% de descuento en alojamiento que incluye un trago de bienvenida, desayuno y acceso al gimnasio.

Para consultas o reservas contactarse vía WhatsApp al +54 9 223 437-5607.

https://www.hotelunitsantarosa.com/es/

https://www.instagram.com/unit_hoteles/?hl=es

El Unit Santa Rosa ofrece vistas panorámicas de la ciudad

Buenos Aires, escapada de bienestar en la ciudad

La ciudad de Buenos Aires se presenta como una opción ideal para desconectar sin salir de la rutina y disfrutar de experiencias de relax y bienestar. Los hoteles Grand Brizo Buenos Aires, ubicado próximo al Obelisco, y Grand Brizo Bel Air en pleno corazón de Recoleta invitan a vivir una estadía única a través de sus propuestas gastronómicas y espacios pensados para el descanso, que incluyen ambientes al aire libre y terrazas con vistas para complementar la experiencia de spa y relax.

Los hoteles Grand Brizo Buenos Aires, ubicado próximo al Obelisco.

Durante el fin de semana largo de octubre, los hoteles ofrecen paquetes especiales que incluyen desayuno buffet, acceso a Estado Puro Spa, y en masajes descontracturantes. Además, permiten late check outs GB Buenos Aires hasta las 16 hs y GB Bel Air hasta las 18 hs, sujeto a disponibilidad, para que los huéspedes disfruten sin apuro.

Cada alojamiento ofrece espacios gastronómicos destacados, donde se pueden disfrutar platos de alta calidad en un ambiente cuidado y tranquilo. Los paquetes cuentan con facilidades de pago y pueden variar según la tarjeta, por lo que se recomienda consultar promociones vigentes.

Para consultas o reservas contactarse vía WhatsApp al +54 9 223 437-5607.

https://www.hotelgrandbrizobuenosaires.com/

https://www.hotelgrandbrizobelair.com/

https://www.hotelgrandbrizolaplata.com/

La Plata: un destino para descubrir

Cada vez son más comunes las escapadas cortas a destinos cercanos, hay quienes buscan descansar o descubrir nuevos lugares sin alejarse mucho de su hogar. La ciudad de La Plata a tan solo 56 km de Buenos Aires, posee una rica oferta con museos, planetarios, espacios verdes, espectáculos y gastronomía, invitando a parejas, grupos de amigos y a las familias a descubrir su encanto. Para quienes buscan una escapada corta la “ciudad de las diagonales” es una excelente opción.

El Grand Brizo La Plata tiene una ubicación estratégica porque a tan solo unos minutos del hotel, se pueden recorrer a pie la Catedral de La Plata, la Casa de Gobierno y el reconocido Paseo del Bosque, que alberga el Museo de Ciencias Naturales y un planetario de vanguardia.

El Hotel Grand Brizo La Plata cuenta con vistas panorámicas de la ciudad desde su rooftop

El hotel de la cadena Álvarez Argüelles, se encuentra frente al emblemático Teatro Argentino y a pasos del casco histórico, posee 99 modernas habitaciones, una pileta cubierta y un spa que invitan a relajarse. Estado Puro Spa, único en la ciudad con todos los servicios de wellness, se transforma en el refugio perfecto para disfrutar en un entorno de relajación total. Circuito hídrico, masajes, sauna seco y húmedo, gimnasio y una terraza panorámica con un bella vista a la ciudad completan la propuesta para reconectar cuerpo y mente, en pleno centro urbano.

Para el fin de semana largo, del 9 al 12 de octubre, tiene un paquete especial que contempla 20% de descuento en la estadía, desayuno buffet, pileta cubierta, acceso al spa, dos masajes descontracturantes, estacionamiento y late check out. Hasta el 30 de septiembre se pueden aprovechar promociones bancarias con distintas entidades.

Para consultas o reservas contactarse vía WhatsApp al +54 9 223 437-5607. https://www.instagram.com/hotelgrandbrizo.lp/

https://www.hotelgrandbrizolaplata.com/

Además de las promociones por alojamiento, la cadena ofrece 3 cuotas sin interés con el Banco Santander, hasta el 30 de septiembre, opciones de Cuota MiniPyme en algunos hospedajes seleccionados y promociones con Bancos Galicia y Provincia. Para más información y consultas contactarse vía WhatsApp al +54 9 223 437-5607.