Fiesta Ceferiniana en San Ignacio: el encuentro que reúne a miles de peregrinos en el Camino de la Fe de Neuquén

San Ignacio, Neuquén, se prepara para recibir a cientos de devotos en la Fiesta Ceferiniana 2025, que se desarrollará del 7 al 9 de noviembre en el santuario de Ceferino Namuncurá. La celebración marca los 18 años de su beatificación y es organizada por la comunidad local, bajo un espíritu de espiritualidad y encuentro cultural.

La Subcomisión Ceferiniana, a través de su integrante Dulce María Namuncurá, informó sobre el avance de los preparativos. «Estamos muy alegres, trabajando a full en el santuario para recibir a todos los devotos que nos van a visitar», expresó Namuncurá.

En el marco de esta festividad, la comunidad, en conjunto con el área de Turismo provincial y la coordinación de la subsecretaria Silvina Cerda, instaló nueva cartelería en la Ruta 40. Estos indicadores identifican el acceso a San Ignacio como parte del Camino de la Fe, buscando potenciar el valor turístico y religioso del lugar.

Fiesta Ceferiniana 2025 en el Camino de la Fe de Neuquén: Cronograma de actividades

El programa de la Fiesta Ceferiniana iniciará el viernes 7 de noviembre a las 14:00 con la llegada de las delegaciones montadas, así como ciclistas y peregrinos a pie, provenientes de diversas localidades. Entre los puntos de origen se destacan Neuquén, Centenario, Cipolletti, El Chocón, Cutral Co, Allen, Vista Alegre, China Muerta, Paso Aguirre y Picún Leufú. Dulce María Namuncurá solicitó a los automovilistas disminuir la velocidad en las rutas para garantizar la seguridad de los participantes.

El sábado 8 de noviembre las actividades comenzarán a las 10:00 con una visita al cementerio donde descansan los restos de la madre de Ceferino, a dos kilómetros del santuario.

Por la tarde, a las 14:00, habrá actividades gauchas y un bingo familiar. A las 17:00 se llevarán a cabo bautismos y bendiciones de niños, mientras que la jornada culminará con una Misa de jóvenes a las 20:00 horas, seguida del Fogón Ceferiniano y el tradicional Baile Campero del Peregrino.

Para el domingo 9 de noviembre, el último día de la celebración, se prevé la concentración general de montados, ciclistas y peregrinos a pie a las 10:30. A las 12:00 se celebrará la Misa Central en el santuario de Ceferino, y el cierre de las actividades religiosas será a las 17:00 con la Misa de los enfermos, un momento destinado a la oración por la sanación.

La Fiesta Ceferiniana es descrita por los organizadores como una experiencia comunitaria, cultural y espiritual que congrega a personas de distintas regiones, unidas por el legado de Ceferino Namuncurá. La subcomisión extendió una invitación abierta a todos a participar de este «cultrún espiritual que es San Ignacio».