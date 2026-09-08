La Feria Internacional de Turismo presentó su edición número 30 en Buenos Aires: tendrá más de 350 expositores

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) presentó oficialmente su 30ª edición, una cita emblemática que celebrará tres décadas de trayectoria como uno de los encuentros más relevantes de la industria turística a nivel mundial.

La edición 2026, que se desarrollará del 26 al 29 de septiembre en el predio ferial de La Rural, se consolida como la más grande hasta la fecha, con más de 20.000 metros cuadrados de espacio expositivo y la presencia confirmada de más de 350 expositores.

En este aniversario especial, República Dominicana ocupará el lugar de País Invitado. Jennifer Elias Franjul expresó el orgullo de representar a su país y anticipó una destacada muestra que incluirá oferta gastronómica, cultural, histórica, de naturaleza y aventura para toda la región. “Es un honor para República Dominicana ser el país invitado de FIT 2026. Venimos con grandes sorpresas».

Entre las principales innovaciones de este año se destaca el Primer Foro Internacional de Turismo Deportivo, programado para el martes 29 de septiembre. Esta iniciativa, organizada en conjunto entre la FIT, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ONU Turismo, buscará visibilizar el impacto de los grandes eventos deportivos como generadores de viajes y desarrollo económico.

Durante la presentación, Andrés Deyá remarcó la trascendencia de alcanzar tres décadas de recorrido: «Llegar a las 30 ediciones es mucho más que celebrar una fecha: es celebrar una historia construida entre todos los que forman parte del turismo. FIT nació con una mirada puesta en conectar destinos y profesionales y hoy sigue creciendo con la misma convicción, pero mirando hacia el futuro».

Por su parte, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación subrayó la cooperación público-privada como motor de este logro: «Vamos a tener la edición 30 de la FIT, que será la más grande de la historia. Esto es fruto de un gran trabajo del sector público y del privado para tener la mayor representación nacional».

Además, resaltó el impacto de las políticas bilaterales de visado que permitieron un crecimiento del 120% en el turismo receptivo proveniente de República Dominicana.

Durante sus cuatro jornadas, FIT volverá a reunir propuestas de destinos nacionales e internacionales, empresas y prestadores turísticos, junto con una agenda de actividades, espacios temáticos, experiencias y oportunidades de networking.

El sábado 26 y domingo 27 estará abierta al público general de 14 a 21, mientras que lunes 28 y martes 29 estarán especialmente destinados a profesionales del sector de 10 a 19.