Gala Fundaleu: el look de encaje y transparencias de Nicole Neumann junto a Manu Urcera

El look de Nicole Neumann y Manu Urcera en la gala de Fundaleu.-

La tradicional cita benéfica «Famosos por la Vida«, organizada anualmente por la Fundación Fundaleu en los salones del Alvear Palace Hotel de Buenos Aires, volvió a congregar a destacadas personalidades de la cultura, el espectáculo y el deporte argentino: entre ellas, a la pareja de Nicole Neumann y Manu Urcera.

En el marco de su 27ª edición, una de las presencias más fotografiadas de la velada solidaria fue la de Nicole Neumann, quien asistió junto a su esposo, el piloto automovilístico Manu Urcera.

Fiel a su capacidad para reinterpretar la etiqueta de gala bajo una óptica contemporánea, la conductora y referente de tendencias eligió una propuesta de inspiración romántica que equilibró la delicadeza textil del encaje artesanal con el dinamismo visual que exigen los eventos de alta costura.

Encaje blanco, transparencias y flecos: el diseño elegido por Nicole Neumann en Fundaleu

La pieza central del estilismo de Nicole Neumann durante la velada de Fundaleu consistió en un vestido blanco de encaje, de silueta lánguida y entallada.

El look de Nicole Neumann en la gala de Fundaleu. Foto: REVISTA CARAS.-

La prenda incorporó motivos florales continuos, combinados con transparencias estratégicas, que enmarcaron la figura con sutileza. El diseño presentó un escote cuadrado clásico, sostenido por breteles ultrafinos, que dejaron los hombros y la espalda despejados.

El look de Nicole Neumann en la gala de Fundaleu. Foto: LA NACIÓN.-

Sin embargo, el principal punto de atención estética se concentró en la parte inferior de la falda: una terminación rematada en largos flecos al tono y una discreta cola que aportaron movimiento, textura y un efecto fluido al caminar, alejando al diseño nupcial tradicional de los esquemas rígidos de gala.

Accesorios dorados y sastrería clásica: la sintonía entre Nicole Neumann y Manu Urcera

Para completar su estilismo de noche, Nicole Neumann apostó por una curaduría de accesorios en acabado dorado que sumaron calidez a la base blanca del vestido sin disputarle protagonismo: llevó pulseras minimalistas, aros discretos y un clutch de mano rígido en el mismo tono metálico.

El look de Nicole Neumann en la gala de Fundaleu. Foto: REVISTA CARAS.-

A su lado, Manu Urcera acompañó con una propuesta de sastrería sobria y atemporal compuesta por un traje formal de tres piezas —saco, chaleco sastrero y pantalón recto— combinado con camisa blanca y corbata negra lisa.

Esta complementariedad, entre la impronta clásica del piloto y la audacia romántica de la modelo, consolidó una de las apariciones más armoniosas de la noche solidaria.