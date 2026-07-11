Tierra del Fuego inauguró la temporada de nieve con la tradicional bajada de antorchas: «Tenemos las mejores expectativas», dijo Scioli

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, viajó a Tierra del Fuego para participar de la 25° edición de la Fiesta Nacional del Invierno que se realiza cada año en Ushuaia. El funcionario estuvo acompañado de la vicegobernadora de la provincia, Mónica Urquiza; y el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) y del Consejo Federal de Turismo (CFT), Dante Querciali.

Durante el inicio oficial de la temporada de invierno en el Cerro Castor, que incluyó la tradicional bajada de antorchas, Scioli analizó las expectativas para este año.

Daniel Scioli en Tierra del Fuego

“Estamos en Ushuaia, el centro de esquí más austral del mundo, para inaugurar la temporada de invierno en todo el país. Esta ciudad tiene atractivos únicos que la convierten en un destino invernal inigualable”, manifestó el funcionario.

Tras esto, Scioli expresó: «Tenemos las mejores expectativas para la temporada de nieve. Gracias a las inversiones privadas en el Cerro Castor, como también en otros centros de esquí de la Argentina, los amantes de este deporte pueden disfrutar de infraestructura y servicios de primer nivel. Hoy vemos una gran cantidad de turistas participando de la Fiesta Nacional del Invierno y disfrutando de la nieve».

En ese contexto, destacó el informe de la Secretaría sobre infraestructura turística: “Tenemos proyectadas 167 inversiones por cerca de 2.000 millones de dólares, de las cuales 47 ya están en ejecución. Las grandes cadenas hoteleras internacionales están apostando por Argentina”.

Además, afirmó que esto se debe a la estabilidad económica y la previsibilidad que promueve el Gobierno nacional: “Este escenario genera la confianza necesaria para invertir y permite desarrollar al máximo el enorme potencial turístico del país”.

Sobre el final de su discurso, sostuvo: “Ushuaia no es solo nieve. Es un destino que recibe visitantes durante todo el año gracias a su naturaleza, su gastronomía y su infraestructura turística. Además, el turismo deportivo representa un importante impulso para la economía regional y por eso vamos a trabajar para que la Argentina sea sede del Campeonato Mundial de Esquí”.