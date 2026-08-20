Las vacaciones de 2027 al Caribe pueden empezar ahora: Viva Week ofrece hasta 40% de descuento
La cadena Viva Resorts by Wyndham lanzó una nueva edición de Viva Week, con tarifas promocionales para viajar durante 2027 a Riviera Maya, Miches y Puerto Plata-Cabarete. La propuesta estará vigente hasta el 23 de agosto.
Las vacaciones del próximo año pueden empezar mucho antes de hacer la valija. Para quienes ya están pensando en el próximo verano o simplemente quieren asegurarse unos días de playa en el Caribe, Viva Resorts by Wyndham lanzó una nueva edición de Viva Week, con hasta un 40% de descuento para reservas realizadas hasta el 23 de agosto de 2026.
La promoción permite planificar viajes para 2027 en los resorts de la cadena ubicados en Riviera Maya, México, y República Dominicana, con propuestas en Miches y Puerto Plata-Cabarete. La ventaja de reservar con anticipación no está solamente en la tarifa: también permite elegir con mayor disponibilidad las fechas y el destino.
La experiencia propuesta es la del clásico all inclusive, con playas, gastronomía internacional, deportes acuáticos y entretenimiento durante todo el día. Hay actividades para distintas edades y las fiestas Viva Vibe, una de las propuestas distintivas de la cadena, para quienes buscan combinar descanso, diversión y vida de resort.
“Con Viva Week queremos invitar a los viajeros a empezar hoy sus vacaciones de 2027. Quienes planifican con anticipación no solo acceden a mejores tarifas, sino que también pueden elegir con mayor disponibilidad los destinos y las fechas que desean”, señaló Pedro Pascual Mestre, director de Ventas LatAm de Viva Resorts by Wyndham.
La promoción estará disponible hasta el 23 de agosto de 2026 y representa una alternativa para quienes prefieren adelantarse al calendario, congelar una tarifa promocional y empezar a imaginar las próximas vacaciones con bastante tiempo de anticipación.
Más información y reservas: https://vivaresortsbywyndham.com/ofertasar/
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