Las vacaciones de 2027 al Caribe pueden empezar ahora: Viva Week ofrece hasta 40% de descuento

Viva Resorts by Wyndham lanzó una nueva edición de Viva Week, una promoción que estará vigente hasta el 23 de agosto.

Las vacaciones del próximo año pueden empezar mucho antes de hacer la valija. Para quienes ya están pensando en el próximo verano o simplemente quieren asegurarse unos días de playa en el Caribe, Viva Resorts by Wyndham lanzó una nueva edición de Viva Week, con hasta un 40% de descuento para reservas realizadas hasta el 23 de agosto de 2026.

La promoción permite planificar viajes para 2027 en los resorts de la cadena ubicados en Riviera Maya, México, y República Dominicana, con propuestas en Miches y Puerto Plata-Cabarete. La ventaja de reservar con anticipación no está solamente en la tarifa: también permite elegir con mayor disponibilidad las fechas y el destino.

La experiencia propuesta es la del clásico all inclusive, con playas, gastronomía internacional, deportes acuáticos y entretenimiento durante todo el día. Hay actividades para distintas edades y las fiestas Viva Vibe, una de las propuestas distintivas de la cadena, para quienes buscan combinar descanso, diversión y vida de resort.

La propuesta permite acceder a tarifas especiales en los resorts que la cadena tiene en Riviera Maya, México, y República Dominicana.

“Con Viva Week queremos invitar a los viajeros a empezar hoy sus vacaciones de 2027. Quienes planifican con anticipación no solo acceden a mejores tarifas, sino que también pueden elegir con mayor disponibilidad los destinos y las fechas que desean”, señaló Pedro Pascual Mestre, director de Ventas LatAm de Viva Resorts by Wyndham.

La promoción estará disponible hasta el 23 de agosto de 2026 y representa una alternativa para quienes prefieren adelantarse al calendario, congelar una tarifa promocional y empezar a imaginar las próximas vacaciones con bastante tiempo de anticipación.

Más información y reservas: https://vivaresortsbywyndham.com/ofertasar/