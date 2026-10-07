Kristalina Georgieva advirtió por los precios del petróleo e instó a los países a contener el gasto público: el análisis del FMI

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó este miércoles que, incluso si el conflicto en el Golfo terminara pronto, los elevados precios de la energía probablemente persistirían durante algún tiempo. Ejemplificó que los valores del petróleo Brent seguirán altos por lo menos hasta el 2027.

Además, pidió a los países reforzar el ajuste fiscal y elevar el costo del endeudamiento.

Los pronósticos del FMI sobre el precio del petróleo

“Los futuros del Brent, por ejemplo, prevén ahora precios elevados del petróleo hasta 2027”, señaló en el discurso previo a las Reuniones Anuales de 2026 del FMI y el Grupo del Banco Mundial, que se celebrarán del 12 al 18 de octubre en Bangkok.

“Hasta ahora, el impacto de la subida de los precios de la energía ha sido considerable, pero se ha mantenido contenido gracias a la eficiencia energética, la diversificación de las fuentes de combustible, la liberación de reservas, la agilidad de las cadenas de suministro y la respuesta habitual de la oferta y la demanda”, expresó la alta funcionaria, consignado por Noticias Argentinas.

No obstante, pese a una frágil recuperación de los flujos de petróleo procedentes del Golfo, los precios del crudo se mantienen en torno a los 100 dólares estadounidenses por barril, lo que refleja los riesgos, los elevados costos de transporte y otros factores.

“Si a esto añadimos un margen de craqueo de unos 100 dólares adicionales por barril debido a un déficit mundial de capacidad de refinado, obtenemos precios minoristas del diésel y otros productos refinados en máximos históricos”, afirmó.

Qué dijo el FMI sobre el gas natural

Los suministros de gas natural procedentes del Golfo también siguen gravemente afectados, debido a las opciones más limitadas para el transporte de gas natural licuado (GNL) mientras sigue amenazada la navegación por el estrecho de Ormuz, indicó Georgieva.

La perturbación está teniendo efectos desiguales en todo el mundo, con Asia y Europa especialmente afectadas, señaló, según Xinhua.

“Las presiones sobre los precios podrían intensificarse a medida que los países repongan sus reservas y aumenten la demanda con la llegada de la temporada de frío en el hemisferio septentrional”, apuntó finalmente Georgieva.

El FMi pide contener los gastos públicos

Por otro lado, la titular del FMI, instó a los países a contener el gasto público. «Hemos atravesado una serie de perturbaciones: la pandemia de covid, la guerra en Ucrania, el shock inflacionista, el fuerte aumento de los tipos de interés y, ahora, el shock energético. Cada vez, los Gobiernos han ayudado a los hogares y las empresas recurriendo al endeudamiento y aumentando el déficit», apuntó Georgieva.

Sin embargo, «esta situación ya no es sostenible: los tipos de interés han subido, al igual que los costes de endeudamiento. Esto se vuelve inasumible» para países con una deuda récord, dijo, reclamando una «selección aún más estricta» de las ayudas.

A su juicio, los bancos centrales, que elevan drásticamente sus tipos de interés oficiales para contener el aumento de los precios, desempeñan un papel clave para frenar la inflación, «ese impuesto que pesa más sobre los hogares con menos recursos».

En cuanto a la IA y a las grandes inversiones que genera, el FMI considera que es un potente motor para la economía mundial.

Pero también advierte de los riesgos: «una desaceleración en este sector se dejaría sentir a escala mundial. Una pérdida de confianza que provocara una retirada de capitales de la IA podría generar riesgos para la estabilidad financiera», observó Georgieva.