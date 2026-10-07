Viedma será sede de la muestra nacional de artistas sordos

Río Negro será sede por primera vez de la muestra de artistas sordos, con la participación de invitadas como Candelaria Uranga, creadora del dibujo proyectado. Foto: gentileza

Seis artistas sordos de distintas provincias expondrán sus obras por primera vez en Viedma en una muestra que combina pintura y trabajos visuales vinculados con la Lengua de Señas Argentina.

La tercera edición de Artistas Sordos Visuales (ASorVi) estará disponible entre el jueves y el sábado en la sala Ex Capilla María Auxiliadora de la Manzana Histórica, con la participación de autores y su interprete.

Río Negro será sede por primera vez

La muestra será coordinada por Xoana Mollequer, referente e integrante de la Asociación de Sordos Viedma, quien además estará presentando algunas de sus obras junto a artistas de Neuquén, Santa Fe y Buenos Aires.

Para ASorVi, la muestra no busca solamente exhibir producciones artísticas, sino también acercar esas experiencias al público. «Queremos generar un encuentro entre la comunidad sorda y la comunidad oyente, y demostrar que el arte no tiene barreras», señaló Mollequer.

Con más de 60 integrantes sordos de distintos puntos del país y seis años de trayectoria, ASorVi busca promover el trabajo artístico de sus miembros.

La primera exposición nacional se realizó en Salta en 2023 y estuvo dedicada a la cultura y la identidad sorda. La segunda edición tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires en 2025 y ahora la propuesta llega a Río Negro con la presencia de los autores Claudia Benítez, José Portillo y Eider Ruch, y dos artistas invitadas que enviaron sus trabajos.

Arte y Lengua de Señas Argentina (LSA)

«Hay diferentes tipos de obras, porque cada artista tiene su propio estilo y forma de expresarse», señaló la coordinadora del evento que combina principalmente dibujos, pintura, proyecciones y otros trabajos visuales.

Trabajos en cerámica realizados por Candelaria Uranga, una de las dos artistas invitadas junto a Mariela Martínez, quienes enviaron sus trabajos para la exposición. Foto: gentileza

Durante la primera exposición nacional, los artistas explicaron que sus obras vinculan desde la historia de la comunidad sorda y el período en que la lengua de señas fue prohibida, imponiendo la oralización, hasta performance con movimientos de manos.

En este sentido, Mollequer señaló que algunas de las piezas que serán presentadas cuentan con elementos relacionados con la Lengua de Señas Argentina (LSA), mientras que otras abordan experiencias personales, identidad, cultura y distintas formas de comprender el mundo desde la comunidad sorda.

Para la organizadora viedmense, las manos tienen un papel central en sus obras que no solo le permiten comunicar a través de la lengua de señas, sino también en la creación artística. «Con ellas puedo pintar, crear, expresar emociones y transformar una idea en una imagen».

«No todo necesita pasar por las palabras para poder comunicarse»

Desde ASorVi explicaron que interpretar una obra de arte no resulta más complejo que una charla, aunque sí plantea una dinámica diferente porque se trata de una comunicación principalmente visual y muchas veces abstracta.

Sin embargo, como artista, Mollequer señaló que encuentra cierta belleza en las interpretaciones del público. «Cada espectador puede encontrar un significado propio en una obra, y eso también forma parte de la magia del arte», manifestó.

El evento contará con la participación de Gladys Ventuala, intérprete de LSA que acompañará la comunicación entre los artistas sordos y las personas oyentes.

La muestra estará presente durante tres días en la Ex Capilla María Auxiliadora, ubicada en Rivadavia 65, dentro de la Manzana Histórica de Viedma y podrá visitarse en los horarios de 9 a 12, o a partir de las 15, con entrada libre y gratuita.