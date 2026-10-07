Fiesta de la Virgen del Rosario: la plegaria para pedir ayuda y paz en los hogares

Cada 7 de octubre, la comunidad católica universal conmemora la fiesta de la Virgen del Rosario, una advocación mariana que enlaza mística medieval, hitos de la historia europea y una profunda raíz comunitaria en el territorio argentino.

Según los registros documentales del Vaticano, esta fecha que conmemora a la Virgen del Rosario no solo invita al recogimiento individual, sino que motoriza celebraciones patronales a lo largo de diversas provincias del país.

Orígenes y valor testimonial de la Virgen del Rosario en la Iglesia Católica

La devoción hacia la Virgen del Rosario remonta sus primeros testimonios al año 1208, cuando, según la tradición dominica, la figura de María se manifestó ante Santo Domingo de Guzmán en Prouilhe, Francia, entregándole el salterio mariano como instrumento de predicación pacífica.

Siglos más tarde, el 7 de octubre de 1571, tras el combate naval de Lepanto, el papa Pío V instituyó formalmente la memoria anual bajo la advocación de Nuestra Señora de las Victorias, denominación que luego Gregorio XIII fijó de forma definitiva como la fiesta de Nuestra Señora del Rosario dentro del calendario de la Iglesia Católica.

Oración para pedir auxilio a la Virgen del Rosario

Para los creyentes que buscan elevar una plegaria durante la festividad del 7 de octubre, el rezo litúrgico tradicional a la Virgen del Rosario condensa la súplica por los enfermos, la concordia en los hogares y el alivio ante necesidades urgentes:

Amada por Dios desde toda la eternidad,

viniste al mundo llena de gracia y sin pecado para ser Madre de Jesús y Madre nuestra.

Junto a la Cruz bebiste con tu Hijo el cáliz del dolor,

y unida a Él mereciste para todos los redimidos la vida eterna.

Madre del Rosario, acércate aún más a nosotros:

te pedimos por los que no tienen fe,

por los que carecen de pan, por los enfermos y por quienes sufren sin esperanza.

Santifica a nuestros hogares,

fortalece a los pastores de la Iglesia

y concédenos tu auxilio oportuno en la tierra.

Amén.