Condenaron a un segundo policía por un robo en Cipolletti: había cumplido tareas de vigilancia durante el asalto

El Tribunal Colegiado de Cipolletti dictó la segunda condena contra un policía por su participación en el asalto ocurrido en marzo de 2025.

Un segundo policía fue condenado por el violento robo cometido contra una pareja de adultos mayores en Cipolletti. El Tribunal Colegiado le impuso siete años y dos meses de prisión por su participación en el asalto ocurrido el 20 de marzo de 2025 en un domicilio de calle Brentana.

La pena quedó firme de inmediato porque el acusado renunció a los plazos procesales y se suma a la condena recibida el mes pasado por otro efectivo involucrado en el mismo hecho.

El asalto a la pareja

Durante la audiencia en el Foro Penal de Cipolletti, la fiscal Eugenia Vallejos recordó que Enzo Ramón García, actuó junto con otros tres hombres. Según la acusación, el grupo se organizó previamente, utilizó dos vehículos y planificó el ingreso a la vivienda.

El asalto ocurrió después de un intento de estafa en el que los involucrados simularon realizar un trámite de Anses. Uno de ellos llevaba uniforme de la Policía de Río Negro, circunstancia que habría sido utilizada para ingresar al domicilio.

Una vez dentro, dos integrantes amenazaron a los propietarios con un arma de fuego, los golpearon y maniataron para exigirles dinero. Luego escaparon hacia Neuquén con dinero en pesos, dólares y joyas.

Mientras esos dos hombres ingresaron a la casa, los otros dos permanecieron en el exterior, realizando tareas de vigilancia y logística para garantizar la huida. Uno de ellos fue el policía condenado.

Un ACV y lesiones graves

Durante el robo, la violencia ejercida contra el dueño de casa le provocó un accidente cerebrovascular (ACV), además de lesiones graves que afectaron su salud de manera permanente.

La Fiscalía sustentó la acusación en cámaras de seguridad públicas y privadas, testimonios, allanamientos, análisis telefónicos y pericias médicas.

Vallejos destacó el trabajo del Cuerpo de Investigación Judicial de la Policía de Río Negro. Según explicó, el análisis de cámaras, las extracciones de teléfonos y el rastreo de dispositivos permitieron ubicar al imputado en el lugar del hecho y establecer su vínculo con los demás integrantes.

La calificación y la admisión del hecho

La calificación legal correspondió al delito de “robo agravado por el uso de arma impropia, por ser cometido en poblado y en banda y por ser integrante de la fuerza policial de la provincia de Río Negro”, todo en concurso ideal. El acusado fue considerado coautor.

El abogado querellante, en representación de las víctimas, adhirió a la descripción de los hechos y a la calificación propuesta por la Fiscalía.

La defensa particular no objetó la acusación ni el encuadre legal. Además, el propio imputado admitió su responsabilidad y prestó conformidad al proceso.

Una pena que quedó firme

El Tribunal Colegiado, integrado por Guillermo Merlo, Marcelo Gómez y María Florencia Caruso, condenó al policía a siete años y dos meses de prisión, además de las accesorias legales y las costas del proceso.

La sentencia adquirió firmeza de manera inmediata debido a la renuncia del condenado a los plazos procesales.

Este agente recientemente condenado había quedado previamente en el centro de una polémica institucional tras su detención. En aquel momento, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel dispuso, a pedido de la defensa, una restricción dirigida a los medios de comunicación para impedir la difusión de la imagen y los datos personales del imputado, con el objetivo de resguardar el éxito de medidas probatorias pendientes, como ruedas de reconocimiento.

Sin embargo, el gobernador Alberto Weretilneck difundió a través de su cuenta en la red social X la fotografía y el nombre completo del efectivo policial, junto con el mensaje «No voy a tolerar policías que traicionen el uniforme».

NO HAY IMPUNIDAD: DOS POLICÍAS PRESOS POR ROBAR EN CIPOLLETTI Hoy fueron detenidos dos policías de Roca acusados de participar en un violento robo en Cipolletti. Uno prestaba funciones en la Comisaría 21 y el otro en la Brigada de Investigaciones. El hecho es de una gravedad absoluta: quienes debían cuidar a los rionegrinos eligieron ponerse del lado del delito. Quiero decirlo con toda claridad: quien traicione el uniforme será separado de inmediato y enfrentará todo el peso de la ley. No representan a la Policía de Río Negro ni los valores de compromiso y servicio que nuestra sociedad espera de sus fuerzas de seguridad. Destaco la tarea de la Fiscalía de Investigaciones de Cipolletti, que avanzó con determinación y eficacia para encontrar a los responsables y llevarlos ante la Justicia. En Río Negro no habrá impunidad. Vamos a llegar hasta el final. Acá, el que delinque cae. — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) August 26, 2025

La publicación generó un intenso debate sobre las responsabilidades y los límites de las autoridades en redes sociales frente a las órdenes de la Justicia.