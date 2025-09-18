Cómo pagar con PIX en Brasil, la opción preferida para muchos argentinos

PIX, la opción preferida por los turistas argentinos para pagar en Brasil. Foto. Agencia Noticias Argentinas / IA Gemini

Si estás planificando tus vacaciones en Brasil, además de elegir vuelo, alojamiento y qué meter en la valija, hay un detalle clave que no conviene pasar por alto: cómo vas a pagar cuando estés allá. Entre las alternativas disponibles, el sistema de pagos instantáneos Pix, creado por el Banco Central de Brasil, se posicionó como la opción preferida para muchos argentinos, por su facilidad de uso y su tipo de cambio más conveniente.

Entre efectivo, tarjeta de débito o crédito, PIX, el sistema de pagos instantáneos creado por el Banco Central brasileño se puede usar directamente desde apps como Cocos, sin necesidad de abrir cuentas bancarias locales.

Según la Agencia Noticias Argentinas, para los argentinos que viajan a Brasil, Pix se consolidó como una alternativa más económica que el dólar turista y mucho más práctica que el uso de efectivo o tarjetas de crédito. Casi todos los comercios lo aceptan: desde grandes cadenas hasta vendedores ambulantes en la playa.

Las billeteras virtuales, como Cocos, ofrecen soluciones que facilitan la conversión de pesos a reales con comisiones más bajas que las de los bancos tradicionales. Desde estas cuentas también es posible generar transferencias instantáneas mediante Pix, lo que hace los pagos más rápidos y seguros.

Las mejores apps para pagar en Brasil con Pix

Estas son algunas de las apps más usadas por turistas argentinos y su tipo de cambio al pagar:

App y ipo de cambio R$1

Cocos $286,54

Plus $287,85

Lemon $288,97

Fiwind $291,41

Belo $294,43

Cómo usar Pix paso a paso

Descargá la app de Cocos y abrí una cuenta.

La cuenta tendrá una clave CVU a la que podés transferir pesos desde cualquier banco o billetera virtual.

Dentro de la app, elegí la opción “pagar con Pix” y seguí las indicaciones.

El comercio puede recibir el pago de dos formas:

QR: el código puede estar en un posnet, en el celular del comercio o impreso. Escanealo y listo.

Chave Pix: el vendedor te dará un número de celular o identificador. Ingresá el monto, chequeá que el número sea correcto y la transferencia se realiza al instante.

Para usar Pix se precisa:

Buena conexión a internet: si tu plan de roaming es caro o no incluye datos, las eSIMs son una buena opción para estar conectado sin problemas.

Cuenta en una app que opere con Pix: investigá y compará opciones antes de viajar para elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

PIX permite realizar pagos con QR en Brasil. Foto: Agencia Notiicias Argentinas / Montaje

¿Cómo pagar con PIX en Brasil siendo argentino?

Una de las ventajas de Cocos es que podés usar dinero invertido para pagar con Pix. Esto significa que tus ahorros pueden generar rendimientos en fondos comunes de inversión (FCI) y, al mismo tiempo, usarlos para cubrir gastos en Brasil.

De esta forma, no solo ahorrás porque el dinero sigue rindiendo, sino que también pagás consumos del día a día sin renunciar a los rendimientos, todo desde la misma app. Entre los fondos más destacados está Cocos Daruma (COCORMA) 34,5%, con un patrimonio que supera los $340.000 millones de pesos.

Con Pix y Cocos, pagar en Brasil es tan fácil como sacar el celular: no hay comisiones escondidas, el tipo de cambio es competitivo y podés usar saldo en pesos, dólares o fondos invertidos. Esto permite concentrarse en disfrutar de la playa, la gastronomía y la cultura brasileña, sin preocuparse por los pagos.

Con información de Noticias Argentinas