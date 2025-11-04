El primer Congreso Provincial de Turismo en Neuquén traza una hoja de ruta para el crecimiento del sector

Más de 550 referentes participaron de charlas sobre innovación, sostenibilidad y marketing.

En turismo, Neuquén se piensa a sí misma. En una provincia donde los paisajes todavía guardan territorios enteros por descubrir, el turismo dejó de ser una actividad complementaria para convertirse en política de Estado. Esa es la señal que marca el primer Congreso Provincial de Turismo, que se realiza este martes en el Centro de Convenciones Domuyo, en la ciudad capital, y que por primera vez reunió a prestadores, intendentes, comisiones de fomento, académicos y funcionarios bajo el mismo techo.

Rolando Figueroa abrió la jornada con un mensaje directo: el desarrollo no puede esperar. “Invertir en infraestructura nos hace entrar en un círculo virtuoso. Primero, porque mejora la calidad de vida de cada habitante y, además, porque genera desarrollo. Ese desarrollo no tiene que esperar a que se termine Vaca Muerta: ya tenemos que fortalecerlo y comenzar a trabajarlo”, sostuvo el gobernador.

Los números que compartió dan cuenta de esa apuesta: en 2025 la Provincia habrá invertido cerca de un billón de pesos en obras, y proyecta lo mismo para 2026 y 2027. Un refuerzo que, según explicó, busca saldar un atraso histórico equivalente a 4.000 millones de dólares. Del total, el 35% será para rutas, el 15% para aulas y otro 15% para infraestructura turística.

El gobernador Rolando Figueroa en la apertura del Congreso Provincial de Turismo en Neuquén.

En esa dirección se inscribe la transformación de la Ruta 23 en un gran corredor escénico y turístico que formará parte del Camino de la Fe, conectando desde Ailinco hasta Villa La Angostura, y ubicando a Neuquén en un nuevo mapa para los viajeros del mundo. También, hay mejoras previstas en el aeropuerto de Chapelco y la construcción de un nodo de transporte en la capital que integrará servicios aéreos, terrestres y ferroviarios. Y las líneas de crédito del BPN para modernizar alojamientos, sumar equipamiento y promover destinos.

«¿Qué queremos del Neuquén que viene, cuando se acabe el gas y el petróleo? El amor por lo que se hace es lo que impulsa el desarrollo. Tenemos que amar Neuquén, porque nadie viene a un lugar a sufrir. Los que vienen y se quedan es porque creen en la oportunidad de construir una gran provincia», dijo el Figueroa.

El gobernador resaltó que hay políticas monetarias que impulsan a la gente a otros países. “Neuquén representa el 90% de la balanza comercial positiva del país gracias a su producción energética; mientras tanto, una de las mayores fugas de dólares está en la industria del turismo. Por eso tenemos que trabajar en equipo para atenuar ese impacto y fortalecer el desarrollo interno”, afirmó y apeló para que no se queden en lamentos, sinó en acciones.

Sergio Scciachitano, presidente de NeuquénTur SE, reforzó esa mirada: “Neuquén cree en el turismo como motor de desarrollo y como expresión real de nuestra identidad; hoy el turismo es una política de Estado”. La cifra que dejó flotando en el auditorio también habla por sí sola, la actividad genera alrededor de 20.000 empleos en toda la provincia. Y, de cara al verano, la conectividad alcanzará 35 vuelos diarios entre Neuquén y Chapelco: “Eso significa 8.000 pasajeros por día. Somos una provincia que cree en el turismo para crecer”, resaltó.

El ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, sumó otra idea clave: la infraestructura que mejora la vida de los neuquinos es la misma que hace posible el turismo. Rutas, fibra óptica, servicios esenciales como el gas o la educación son, a la vez, cimientos para que más personas puedan quedarse y desarrollarse en su lugar. Y para que más viajeros quieran llegar.

Entender el turismo, de la mano de los expertos

El Congreso no se limitó a números e infraestructura: también se transformó en un espacio de intercambio de ideas, experiencias y estrategias de promoción. El periodista español y experto en tecnología y marketing digital Rafael Comim Chiner abrió la jornada con su exposición sobre “Inteligencia Artificial para mejorar el ecosistema de su empresa”, mientras que a media mañana Erick Goldschmidt, empresario brasileño y propietario de una agencia de viajes en San Pablo, mostró cómo utiliza desde hace más de 15 años su canal de YouTube para promocionar destinos y captar clientes.

Rocas con forma de agujas, conos y domos que viran del rojo al ocre dónde la nieve dejar ver en Los Bolillos. Fotos: Martín Muñóz.

Helena Havrylets invitó a los asistentes a pensar el turismo desde la sostenibilidad con su charla “Relatos que inspiran: de la acción a la comunicación efectiva en sostenibilidad”. Le siguió, Juan Lucero, subsecretario de Desarrollo y Competitividad del Ministerio de Turismo de Salta, quien compartió experiencias sobre gastronomía y cultura local como motor de atracción turística. Y a las 15:30, el conferencista internacional Juan Bautista Segonds cerrará el bloque con una charla magistral sobre trabajo en equipo, basada en su experiencia con empresas y seleccionados deportivos.

Al cierre del acto inaugural, se entregaron distinciones a la Facultad de Turismo de la UNCo por sus 60 años formando profesionales, y a la nieta de Eduardo Talero, una referenta pionera del turismo neuquino y difusora de la historia y la cultura neuquina. «Sigo luchando, desde hace 20 años, por la restauración de mi querida torre, la casa de mi abuelo, un monumento hsitórico», dijo Marta.

El Congreso finalizará a las 17 con la reunión del Consejo Provincial de Turismo, donde los sectores público y privado darán muestra de la importancia de seguir trabajando de manera colaborativa.