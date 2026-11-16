San Martín de los Andes en primavera: 4 paseos para descubrir la cordillera

La primavera llena de color las calles y los paisajes de la ciudad cordillerana.

La primavera transforma el paisaje de San Martín de los Andes. Los días se alargaron, el frío perdió intensidad y los lupinos, las retamas y los arrayanes sumaron color al entorno cordillerano. Es una buena época para recorrer la ciudad y sus alrededores, con propuestas de naturaleza, aventura y descanso.

Las calles y los edificios de San Martín de los Andes cuentan su historia. Tomás Iglesias, guía e integrante del Departamento de Patrimonio Histórico, ofrece recorridos personalizados para conocer el patrimonio histórico, cultural y natural de la localidad.

Otra opción para tener un primer acercamiento es salir solo por la ciudad en bicicleta. La calle San Martín, principal arteria comercial, permite atravesar el centro y llegar hasta la costanera del lago Lácar, en un paseo que invita a descubrir sus calles.

Llegar a los miradores en bicicleta, es una gran opción.

Mirador Bandurrias

El cerro Bandurrias forma una lengua de tierra que se interna en el lago Lácar y ofrece una de las mejores panorámicas de San Martín de los Andes. Se llega por un sendero que parte de la ciudad y tiene unos tres kilómetros de extensión. La caminata demanda alrededor de 40 minutos con algunos tramos en subida.

Durante el recorrido aparecen especies nativas como cipreses de la cordillera, araucarias, maqui, laura, radales y robles pellín. Antes de llegar al mirador principal se atraviesa una comunidad mapuche, donde se abona el acceso. Desde allí se obtiene una vista amplia del lago Lácar y de los cerros. El paseo se puede realizar por cuenta propia o con guías de la Oficina de Turismo.

Laguna Rosales

A unos siete kilómetros del centro, por la ruta provincial 62 hacia el lago Lolog, Laguna Rosales propone una caminata entre ñires, coihues, maitenes y radales. Desde la tranquera de acceso hay unos tres kilómetros hasta la laguna, donde se pueden recorrer ambas márgenes por senderos de baja dificultad.

Es también un sitio atractivo para observar aves. En el área habitan chucaos, huet-huets, rayaditos, teros, cauquenes, hualas y distintas especies de patos. Las primeras horas de la mañana y el atardecer son los momentos más recomendables para la observación. La salida demanda medio día y no presenta grandes exigencias físicas.

Una tarde frente a la laguna Rosales, para disfrutar el sol y la paz.

Una caminata junto al Lácar

A seis kilómetros de la ciudad, La Islita es una pequeña playa sobre el lago Lácar, en tierras de la comunidad mapuche y dentro del área protegida del Parque Nacional Lanín. Se accede por la ruta provincial 48, en dirección al paso internacional Hua Hum, con un desvío hacia el mirador Bandurrias.

El recorrido puede hacerse a pie o en bicicleta y atraviesa sectores rurales hasta llegar a una bahía con vistas al lago. Frente a la playa aparece una pequeña isla rocosa, separada de la costa por unos 50 metros. En días de calor, los pobladores ofrecen frutas finas, bebidas y pan casero.

Un clásico de la cordillera

La Ruta de los Siete Lagos conecta San Martín de los Andes con Villa La Angostura a través de poco más de 100 kilómetros. El camino atraviesa bosques, montañas y espejos de agua, con miradores y sectores donde detenerse para disfrutar del paisaje.

Se puede recorrer en vehículo particular o mediante una excursión organizada. También es una alternativa para ciclistas que buscan una travesía más exigente, aunque requiere planificación y preparación.

Y al volver a la ciudad, la gastronomía completa la visita. Restaurantes y cervecerías artesanales incorporan productos regionales en sus cartas, con trucha, ahumados y frutos del bosque en dulces y postres.

Buen tiempo para navegar

Una excursión de día completo permite recorrer el lago Lácar y llegar hasta Hua Hum, cerca del límite con Chile. La propuesta de Naviera Lácar & Nonthue parte del muelle de la costanera y combina navegación, caminatas y paradas en distintos puntos del Parque Nacional Lanín.

Durante el trayecto se pasa por Catritre, una de las playas más conocidas de la zona. El recorrido continúa hacia Quila Quina, donde se realiza una primera parada de aproximadamente una hora y media. Allí se puede almorzar y caminar por la playa La Puntilla.

Por la tarde, la excursión incluye un sendero de alrededor de media hora hasta la cascada Chachín. La última parte del recorrido llega al muelle Hua Hum, donde hay tiempo para tomar algo antes del regreso. La navegación también contempla una parada en la isla Santa Teresita.

Datos útiles: la excursión sale desde $160.000 por persona. Salidas de Puerto Lácar a las 10. Teléfono: (2972) 42-7380.

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