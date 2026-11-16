Telekino: quedó vacante el pozo mayor del sorteo del domingo 15 de noviembre 2026 y se acumula para el próximo

Durante la jornada del domingo 15 de noviembre 2026, el sorteo número 2454 del Telekino, fiscalizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, concluyó con la recompensa estelar vacante, dejando intacta la bolsa poceada de cara a la segunda quincena del mes.

En contrapartida, las extracciones oficiales de Telekino beneficiaron de forma directa a 22 participantes en distintos puntos del país, quienes alcanzaron 14 aciertos y percibieron casi $650.000 cada uno.

Resultados Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 15 de noviembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, durante la emisión de la jugada 2454, determinó las siguientes extracciones y asignaciones monetarias:

Categoría de juego Bolillas sorteadas / Condición Ganadores Asignación por tarjeta Telekino

(15 aciertos) 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 22 – 24 Vacante Acumula pozo millonario Telekino

(14 aciertos) 14 coincidencias sobre la grilla oficial 22 $648.527 Premios al cartón Sorteos especiales al número de billete vendido 5 $3.000.000 c/u Premios adicionales Modalidad con rodados en juego Programa vigente Auto 0 km y moto

Próximo sorteo Telekino: ¿cómo participar el 22 de noviembre 2026?

El tradicional certamen familiar regresará a la pantalla el próximo domingo 22 de noviembre 2026, concretando su sorteo a partir de las 16:30 con transmisión en vivo para todo el país a través de la televisión abierta y por streaming en la cuenta oficial de YouTube de Telekino.

Los apostadores pueden adquirir sus cartones en cualquiera de las agencias o subagencias oficiales habilitadas, recordando que cada billete participa en simultáneo por el pozo acumulado mayor, el sorteo de resolución obligatoria Rekino y los premios en dinero al número de cartón.