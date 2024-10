Temporada de pesca en el Correntoso, el río más corto del mundo: «Las aperturas siempre son buenos momentos»

La desembocadura del Correntoso, todos los inicios de temporada, reúne a los pescadores. Fotos gentileza: @colodezurko.



La Patagonia ofrece a los pescadores lugares únicos con aguas claras y ambientes puros. Una salida de pesca en los ríos y lagos cordilleranos de Río Negro y Neuquén, regala paisajes bucólicos, aire fresco y truchas gigantes, que se pueden convertir en el trofeo de tu vida. Los lugares para pescar son infinitos, pero algunos tienen fama mundial y se llenan de gente cada apertura de temporada.

Uno de ellos es la desembocadura del Correntoso en Villa La Angostura. El río más corto del mundo, convoca a gran cantidad de pescadores cada año. Pescar allí tiene su propia mística y eso lo sabe el Hugo “el Colo” Dezurko, que nació a metros de ahí y hace 21 años se dedica a la pesca deportiva.

Desde allí, cuenta que “en los arranques siempre se miran los caudales. Con buena cantidad de agua en los ríos, las truchas se quedan un tiempo más alimentándose, después del desove para luego bajar a los ambientes amplios, los lagos, para tener resguardo, y en el otoño volver a empezar el ciclo. Cuando no hay mucha agua, la trucha se siente expuesta y baja antes. Por eso, puede ser que los primeros dos meses, no haya tantas. Pero si el pescador no las encuentra en el río va a pescar al lago”, dice.

Explica que el Correntoso no tiene un caudal alto estos días, pero con el deshielo y el calor, puede haber una subida, y también si llega a ser un verano llovedor. De todos modos, en las aperturas siempre hay mucha trucha en todos lados. En cuanto al caudal dijo que hay buena cantidad de nieve, los picos se ven nevados, y puede sumarse alguna nevada de primavera fuerte.

Los pescadores eligen El Correntoso por la calidad y la cantidad de truchas. Fotos gentileza: @colodezurko.

“La otra variable que se mira es la temperatura del agua. El agua está entre 6 y 7 grados, que es bastante fría, lo ideal para la pesca es entre 8 y 13 grados”, contó y sumó que en el Parque Nahuel Huapi Norte. En octubre largaron la pesca en el lago con devolución, y ya se vio mucho público extranjero y nacional. A su vez, para la apertura de temporada hay muchas consultas para ir a pescar al Correntoso.

“Es pesca devolución, el reglamento establece si se permite sacrificio. Hay que respetar para cuidar”. Hugo “el Colo” Dezurko, especialista del fly cast en www.puyenes.com

Se pesca con mosca obligatoriamente, sin rebaba. Fotos gentileza: @colodezurko.





“El primer día va a estar lindo. Siempre las aperturas son buenos momentos, porque nos encontramos con gente que nos vemos todos los años, la camaradería es muy cordial, pesques o no es un día esperado. Siempre queremos un río grande, ancho pero nos tendremos que conformar con un río más corto, un poco más rápido, acelerado y siempre le buscamos la forma para sacar las truchas”, relata.

Este es un lugar chico, emblemático, histórico. Tiene récords, mucha cantidad de peces. Allí llegan a pescar de todos lados del país para buscar la trucha arcoíris con una genética perfecta, la trucha del Nahuel Huapi, que en cualquier parte del mundo darían lo que sea por sacarlas. Son muy combativas, formadas, muy recuperadas para después de un desove.

Como explicó el Colo alguna vez, al ser un pesquero chico lo ideal es ir y compartir. Tienen permiso preferencial y hacen pesca con rotación. Hay dos sectores, el del hotel y el del pueblo, y en cada uno entran dos o tres personas. Ahí son unos tiros, dos o tres pasos, tiro, dos o tres pasitos y salen para que entre otro. Si se enreda una línea y se pierde una mosca, se sale. Si hay una captura la persona se aleja, se saca una foto y hace la devolución.

Recomendaciones y precios para pescar

De acuerdo a charlas con algunos guías, los precios de las guiadas de pesca rondan de los 300 dólares a 400 dólares día entero, para dos pescadores. Eso es un estimativo, porque algunos suman más servicios, otros ofrecen lo básico. Pueden ofrecer pasar la noche, comidas, equipos completos, o solo acompañamiento.

Usan moscas que imiten al pescadito, al cangrejito y bichito.

Hugo “el Colo” Dezurko dice que se pesca con mosca, es con devolución y los anzuelos no tienen que tener rebaba, porque es menos dañino. Los equipos recomendados en esta época son equipos del 6 al 8. En moscas usan los famosas woolly bugger «las mejores moscas del mundo», o con tonalidades fluorescentes, fucsias, naranjas. Las que imitan a cangrejos o peces y las líneas de hundimiento. El especialista del fly cast comparte sus conocimientos en www.puyenes.com

Cuánto salen los permisos de pesca y otros datos útiles

$6.250 Diario residente mayor de 18 años

$12.500 Semanal residente mayor de 18 años

$25.000 Temporada residente mayor de 18 años

$12.500 Menores (13 a 16 años)

Sin cargo mayores de 65 años, jubilados, pensionados menores de 12 años y personas con discapacidad.

$37.500 Diario extranjeros no residente

$100.000 Semanal extranjero no residente

$200.000 Temporada extranejro no residente

Requisitos de habilitación para prestadores. Hacé clic.

Permisos de pesca. Para realizar el trámite en forma on line, hacé clic. Teléfono: 299-4495941/299-4495685. Mail: pesca@neuquen.gov.ar. Santiago del Estero 89 Neuquén capital.