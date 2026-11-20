El gasto global en turismo LGBTIQ+ se estima en torno a USD 357.000 millones en 2025 y podría alcanzar los USD 604.340 millones en 2032.

El turismo LGBTIQ+ dejó de ser un segmento marginal para convertirse en un mercado con peso propio dentro de la industria global. Su crecimiento plantea nuevos desafíos para hoteles, restaurantes, agencias y prestadores, que necesitan adaptar sus servicios para recibir a viajeros que valoran tanto la diversidad como la seguridad y el trato respetuoso. Neuquén abordó este escenario en un taller destinado al sector turístico provincial.

El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén realizó ayer el taller virtual «Buenas Prácticas en Turismo LGBTQ+», dirigido a prestadores de servicios de toda la provincia. La actividad se desarrolló en el marco del Programa Federal de Turismo LGBTIQ+, edición Neuquén, y estuvo organizada por NeuquenTur junto con la Cámara de Comercio LGBTQ Argentina (CCGLAR).

El encuentro propuso compartir experiencias, conocer prácticas de otros destinos, empresas y brindar herramientas para mejorar la atención. También permitió poner en perspectiva el crecimiento de un segmento que, según el Manual de Buenas Prácticas en Turismo LGBTIQ+, elaborado por la CCGLAR junto al Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, representa uno de los mercados con mayor proyección dentro de la actividad.

Las estimaciones citadas en el documento proyectaban que el gasto global en turismo LGBTIQ+ alcanzaría los 357.000 millones de dólares en 2025 y podría llegar a los 604.340 millones para 2032, de acuerdo con datos de WTM Global Hub, CMI y Sojern.

Un viajero que busca experiencias y seguridad

El atractivo para los destinos y prestadores no está solamente en el volumen económico. También importa el perfil de quienes viajan. La relevancia comercial va más allá del volumen de arribos. El manual destaca que «el gasto promedio por persona por viaje es significativamente mayor que el promedio general, evidenciando un alto poder adquisitivo en este segmento» y suma, «la comunidad LGBTIQ+ muestra una fuerte preferencia por destinos culturalmente vibrantes, con propuestas auténticas, experiencias de bienestar y respeto por el medioambiente».

A este escenario se suma el recambio generacional, que anticipa cambios en la demanda turística de los próximos años. Mediciones internacionales de The Trevor Project y Gallup indican que más del 25% de la Generación Z se identifica como parte de la comunidad LGBTIQ+. Por su parte, la encuesta LGBT+ Pride de Ipsos estima que alrededor del 10% de la población adulta global pertenece al colectivo. En América Latina, los porcentajes relevados alcanzan el 15% en Brasil, el 11% en Argentina, el 10% en Chile y el 9% en México.

Para hoteles, restaurantes, agencias y operadores, adaptar sus servicios a estas audiencias no supone apuntar a un público aislado. Implica prepararse para una demanda que reclama condiciones de atención, respeto y seguridad cada vez más presentes en las decisiones de viaje.

La seguridad es, precisamente, uno de los factores centrales. El manual advierte que en uno de cada tres países del mundo la homosexualidad y determinadas identidades de género continúan criminalizadas. También señala que más del 60% de los viajeros LGBTIQ+ afirma haber sufrido algún tipo de discriminación durante sus desplazamientos.

En ese contexto, el 76% considera que la seguridad física y jurídica es el aspecto más determinante al momento de elegir un destino. Argentina cuenta con un marco legal que incluye las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, además de normas antidiscriminación. Sin embargo, el desafío para el sector turístico consiste en que ese respaldo también se refleje en la atención cotidiana.

De Buenos Aires a los destinos patagónicos

La articulación entre turismo, diversidad y eventos ya tiene expresiones concretas en el país. En Buenos Aires, la Marcha del Orgullo convoca a más de 1,6 millones de personas, con una importante llegada de visitantes nacionales e internacionales. A su vez, la conferencia de negocios y turismo Gnetwork360 reúne cada año a cerca de 1.800 profesionales de más de 16 países.

Pero las oportunidades no se concentran únicamente en la Ciudad de Buenos Aires. La demanda también alcanza a otros destinos y propuestas del país. Mendoza cuenta con alternativas vinculadas al enoturismo, la gastronomía y las bodas de destino; mientras que Bariloche y Neuquén pueden ofrecer experiencias relacionadas con la naturaleza, los lagos y los refugios. La Patagonia suma además cruceros australes y propuestas de observación de fauna en Puerto Madryn. En otras regiones aparecen los glampings y las Cataratas del Iguazú, en Misiones, junto con los circuitos culturales y paisajísticos de Salta, Jujuy y Córdoba.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ reúne a más de 1,6 millones de personas.

La inclusión también se construye en la atención

El desafío para captar ese mercado va más allá de una campaña de promoción o de las actividades organizadas durante fechas conmemorativas. El manual plantea que la diferencia se construye en cada instancia del viaje: desde los formularios de reserva, que deberían evitar suposiciones sobre la identidad o la composición familiar de los pasajeros, hasta el respeto por el nombre y los pronombres elegidos durante el check-in.

También señala la importancia de capacitar periódicamente a los equipos de trabajo y de avanzar en certificaciones que acrediten el compromiso con una atención inclusiva, como el sello «Todes Bienvenides».

La profesionalización de los servicios aparece así como una condición para transformar el interés por este segmento en una experiencia concreta. La inclusión no depende solamente de cómo se promociona un destino, sino también de cómo recibe a sus visitantes, resuelve sus necesidades y garantiza que puedan disfrutar de sus vacaciones sin exponerse a situaciones de discriminación.

Para los prestadores turísticos, incorporar buenas prácticas puede ampliar el público y fortalecer la calidad de la atención. Para los destinos, representa una oportunidad de construir una oferta más diversa, preparada y competitiva.