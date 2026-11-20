El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que reglamenta la implementación de la jornada laboral 5×2, un esquema que establece cinco días de trabajo y dos de descanso por semana. La medida contempla una transición progresiva para los trabajadores que actualmente cumplen seis jornadas semanales.

Durante un acto en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Lula defendió la reforma y sostuvo que busca mejorar las condiciones laborales, según publicó Noticias Argentinas.

Cómo será la implementación de la jornada laboral 5×2 en Brasil y cuándo comienza

En el acto el mandatario brasilero afirmó: «Lo que estamos haciendo aquí es intentar humanizar el mundo del trabajo para que las personas salgan a trabajar no pensando que van al infierno, sino que salgan a trabajar pensando que van a un lugar cómodo, que van a tener una jornada normal, que van a ser tratadas con respeto y que van a volver a casa con mucha tranquilidad».

La reglamentación fue firmada el jueves 19 de noviembre y establece las condiciones para aplicar la Enmienda Constitucional 141/2026, aprobada por el Congreso brasileño en octubre. Según informó el Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil, la reforma garantiza los dos días de descanso remunerado sin reducción salarial.

El cambio se aplicará en dos etapas. Desde el 16 de diciembre de 2026, el límite máximo de trabajo será de 42 horas semanales. Un año después, el 16 de diciembre de 2027, bajará a 40 horas semanales.

La medida alcanza a 14,8 millones de trabajadores que actualmente cumplen el esquema 6×1, con seis días de actividad y uno de descanso. También beneficiará a otros 21,7 millones que ya trabajan cinco días y descansan dos, pero tienen jornadas de 44 horas semanales.

El ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho, aseguró que no se podrán reducir los salarios como consecuencia de la reforma. La garantía también alcanza a los pisos salariales establecidos para las distintas categorías laborales.

Lula defendió la modificación al señalar que los avances tecnológicos y digitales permitieron aumentar la productividad y facilitar las tareas en distintos sectores. Según planteó, esas mejoras también deben traducirse en mejores condiciones de trabajo y más tiempo de descanso.

Qué cambios establece el decreto de Lula para los trabajadores brasileños

La normativa garantiza dos días de descanso remunerado por semana. También contempla particularidades para los regímenes especiales de trabajo, que tendrán disposiciones complementarias del Ministerio de Trabajo para ordenar su aplicación.

El decreto fue publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial brasileño y lleva el número 13.173/2026. Su entrada en vigencia establece el marco para aplicar los nuevos límites de jornada y descanso previstos en la reforma constitucional.