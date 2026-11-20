El ejemplar de fauna marina que captó la atención de residentes y turistas, durante más de un mes, dejó de ser visto en la arena bonaerense. Saturnino, el cachorro de elefante marino nacido el pasado 16 de octubre 2026 en una playa al norte de La Perla, en Mar del Plata, se internó en el océano y no volvió a ser avistado desde el martes último, según confirmaron autoridades municipales y equipos de monitoreo biológico.

Mientras en redes sociales crecen las consultas y mensajes de inquietud por el paradero del elefante marino, investigadores marinos en diálogo con LA NACIÓN aportaron precisiones técnicas sobre el ciclo natural de la especie y su probable desplazamiento hacia las colonias del litoral patagónico.

Qué dicen los especialistas sobre la partida de Saturnino de Mar del Plata

Los últimos reportes situaban al ejemplar al resguardo de una casilla de guardavidas, a la altura de la desembocadura de la avenida Constitución. Aunque el operativo de vigilancia costera de Mar del Plata mantiene presencia permanente en el sector, hasta el momento no se registraron nuevos desembarcos.

Frente a las distintas versiones sobre su partida, los referentes científicos y ambientalistas que siguieron su evolución detallaron a LA NACIÓN los factores que explican el comportamiento del elefante marino:

Etapa natural de independencia : Carolina De León, doctora en Biología Marina e integrante del equipo especializado en mamíferos marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata , señaló en declaraciones consignadas por LA NACIÓN que la partida del animal resulta «normal y esperable». Tras completar las fases de lactancia, destete y separación de su madre —bautizada Perla —, el cachorro ya comenzó a realizar nataciones prolongadas y a buscar alimento por sus propios medios, con rumbo hacia las colonias ubicadas en la Patagonia .

: Carolina De León, doctora en Biología Marina e integrante del equipo especializado en mamíferos marinos de la , señaló en declaraciones consignadas por que la partida del animal resulta «normal y esperable». Tras completar las fases de lactancia, destete y separación de su madre —bautizada —, el cachorro ya comenzó a realizar nataciones prolongadas y a buscar alimento por sus propios medios, con rumbo hacia las colonias ubicadas en la . El debate por la intervención humana: desde la Fundación Fauna Argentina, el referente Juan Lorenzani descartó que el alejamiento haya sido provocado por perros sueltos tras analizar videos registrados por vecinos, pero advirtió sobre el hallazgo de huellas humanas junto al lugar donde descansaba el ejemplar, señalando que una persona habría ingresado al sector restringido y le habría arrojado arena.

De fenómeno turístico en Mar del Plata a la posible migración hacia la Patagonia

El nacimiento de Saturnino representó un acontecimiento poco habitual para las costas bonaerenses, donde predominan los lobos marinos, aunque no fue el único de la temporada: según precisó Carolina De León, de forma simultánea se detectaron otras dos crías hembras de elefante marino en las inmediaciones de Faro Querandí, en jurisdicción de Villa Gesell, las cuales evolucionan favorablemente en un entorno de bajo impacto humano.

En Mar del Plata, en cambio, la presencia del cachorro obligó a instalar vallados de protección y desató un fenómeno social que incluyó puestos ambulantes, productos artesanales y hasta la propuesta de un hotel cercano al Museo de Arte Contemporáneo (MAR) para pintar un mural de cuatro pisos en su homenaje.

Para los biólogos marinos, el hecho de que Saturnino alterne períodos en el agua con descansos en playas más tranquilas permite que eventualmente vuelva a ser observado en algún punto de la costa bonaerense o patagónica.