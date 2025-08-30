Un paseo por Sierra Colorada: tradición, naturaleza y hospitalidad en el corazón de la Región Sur

Los cerros de tonos rojizos rodean la localidad y le dan nombre a Sierra Colorada. @vagonturistico.sc.

En el corazón de la Región Sur rionegrina, Sierra Colorada invita a vivir una experiencia distinta, ahí donde la meseta se tiñe de tonos rojizos, el paisaje serrano se mezcla con la cultura criolla y la calidez de su gente.

El Cerro Energizante es uno de los imperdibles. Su nombre no es casual, quienes suben hasta la cima aseguran sentir una fuerza especial, una energía renovadora que se suma a las vistas panorámicas que regala del entorno agreste. Desde allí, la inmensidad patagónica se despliega sin límites.

La historia también tiene un lugar destacado. El antiguo edificio del ferrocarril es testimonio vivo de otra época, cuando los trenes unían pueblos y marcaban el ritmo de la vida cotidiana. Hoy, se mantiene como parte del patrimonio cultural y memoria colectiva de la comunidad.

Oficina de Turismo de Sierra Colorada.

La propuesta se completa con la vida rural. En los establecimientos de campo, los visitantes pueden participar de la esquila, conocer de cerca el trabajo de los puesteros y saborear la gastronomía regional donde el cordero patagónico ocupa un lugar de honor. Todo en un entorno de hospitalidad sincera y cercana.

Pero si hay un momento ideal para conocer Sierra Colorada, es durante sus fiestas populares. El folklore, las jineteadas y el Malambo convierten al pueblo en un escenario de encuentro y celebración. La Fiesta Provincial del Cordero es la más emblemática: allí la música, la danza y los sabores se combinan en una verdadera muestra de identidad cultural.

Ya sea para caminar por senderos naturales, recorrer el paisaje serrano o sumergirse en sus tradiciones, Sierra Colorada se presenta como un destino perfecto para desconectarse de la rutina y reconectar con lo esencial.

Los senderos llevan a lo alto de los cerros, donde descansan una cruz y un monumento en homenaje a los caídos.

Cómo llegar a Sierra Colorada

En el centro geográfico de Río Negro, esta pequeña localidad se levanta entre cerros teñidos de rojo que inspiran su nombre y su identidad. Se abre camino en el kilómetro 224 de la Ruta Nacional 23. A casi la misma distancia de Viedma, Bariloche y General Roca, su ubicación la convierte en un punto de encuentro natural en el corazón de la provincia.

En lo alto de sus cerros, una cruz y un monumento recuerdan a los caídos por la patria, símbolos de memoria que acompañan la vida cotidiana del pueblo. Su motor económico sigue siendo la ganadería ovina, tradición arraigada en la meseta, mientras que en menor medida se destaca la extracción de piedra pórfido, recurso que también forma parte de la identidad local.