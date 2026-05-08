Una ciudad argentina fue elegida como la más encantadora del mundo para visitar en 2026

El Obelisco es el ícono de la Ciudad: construido para recordar el cuarto centenario de la fundación de Buenos Aires, mantiene intacto su protagonismo.

Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la escena turística internacional al ser elegida como la ciudad más encantadora del mundo para visitar en 2026 en los prestigiosos Wanderlust Reader Awards, organizados por la revista británica de turismo Wanderlust. El reconocimiento surgió a partir de la votación de miles de viajeros de distintas partes del planeta, que destacaron el encanto cultural, gastronómico y urbano de la capital argentina.

El premio marca un hecho histórico para la ciudad, que por primera vez alcanzó el primer lugar del ranking global elaborado a partir de la votación de más de 200.000 lectores y viajeros internacionales. El anuncio se realizó en una ceremonia celebrada en la National Gallery de Londres.

El ascenso fue notable. En la edición anterior, Buenos Aires había ocupado el sexto puesto, pero este año logró convertirse en la ciudad más valorada por quienes buscan experiencias urbanas auténticas, culturales y vibrantes.

Una ciudad que nunca deja de moverse

El informe destaca varios aspectos que explican el crecimiento de Buenos Aires en el mapa turístico mundial. Entre ellos aparecen la hospitalidad de los porteños, la arquitectura europea mezclada con identidad latinoamericana y una vida nocturna que sigue siendo una de las más activas del continente.

Pasión por el tango: Sensual y nostálgico, el tango es parte de la identidad de Buenos Aires.

También sobresalen sus barrios en constante transformación, donde conviven cafés históricos, librerías, bares de autor, ferias callejeras y propuestas culturales que cambian todo el tiempo.

Otro de los puntos fuertes señalados por la revista es el renacimiento de las milongas y del tango, que volvieron a posicionarse como una experiencia imprescindible tanto para turistas como para los propios habitantes de la ciudad.

Gastronomía, teatros y cultura

La gastronomía aparece como otro de los grandes motores del reconocimiento. Buenos Aires vive desde hace años una explosión culinaria impulsada por una nueva generación de chefs que reinterpretan la cocina argentina con propuestas innovadoras.

La ciudad cuenta con más de 7.000 locales gastronómicos, además de 287 teatros, 380 librerías y alrededor de 150 museos, cifras que la convierten en una de las capitales culturales más importantes de América Latina.

Desde parrillas clásicas hasta bares ocultos, cafés notables y restaurantes de cocina de autor, el viaje por Buenos Aires también se construye a través de los sabores.

El Jardín Botánico ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas.

Un impulso para el turismo argentino

Desde Visit Buenos Aires celebraron el premio como un reconocimiento al trabajo de posicionamiento internacional que viene realizando la ciudad en los últimos años.

El galardón no solo fortalece la marca Buenos Aires en el exterior, sino que también impulsa al turismo argentino en un contexto donde cada vez más viajeros buscan destinos ligados a experiencias culturales, identidad local y propuestas urbanas auténticas.

En el ranking también fueron reconocidos Japón como el país más atractivo del mundo, Italia como mejor destino europeo y Estambul como la ciudad más deseada de Europa. Pero este año, el gran protagonista fue Buenos Aires. Una ciudad intensa, caótica, nostálgica y moderna al mismo tiempo, que seduce a viajeros de todo el planeta.