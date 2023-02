La visita inesperada de un pingüino emperador en Playas Doradas

Sin dudas estaba perdido, pero como son sociables, pasaba cerca de las personas con su tranco tranquilo y firme sobre la arena de Playas Doradas. No se sabe como llegó, si escapando de un predador, o tal vez algún humano lo trajo, pero sin dudas no vino por su voluntad. El pingüino emperador es una de las únicas especies que se pueden considerar estrictamente antárticas, porque sólo habitan en la Antártida y no se las puede encontrar en ningún otro sitio del planeta en libertad, por eso, sorprendió a muchos en su andar por las playas de la Patagonia.

El pingüino emperador fue clasificado como especie en peligro de extinción. Fotos y videos: Natali Soledad Pérez.

Natali Soledad Pérez y su familia habían ido a la Desembocadura, una playa en la que el arroyo El Salado ingresa al mar. Eran las tres de la tarde y los chicos jugaban como siempre, y disfrutaban del sol.

«Habíamos ido con mi marido y mis hijos. Nos estábamos bañando y lo vimos. Yo desde hace ocho años que vivo acá y nunca había visto uno, por lo que corrí a buscar el celular para filmarlo y sacarle fotos», cuenta y comparte las imágenes.

Natali es de Playas Doradas y asegura que días atrás otros vecinos también lo habían visto deambular por ahí. Se veía perdido.

El emperador es el más grande de todos los pingüinos: un ejemplar medio mide unos 115 centímetros, es uno de los dos pingüinos endémicos de la Antártida junto al Adelia pero, a diferencia de éste, no forma un nido sino que se reproduce sobre el hielo marino.

Estas aves, incapaces de volar, viven en los hielos antárticos y en las gélidas aguas que los rodean. El año pasado, investigadores de todo el mundo advirtieron que el cambio climático ha puesto en severo riesgo de extinción al pingüino emperador que habita la Antártida en los próximos 30 a 40 años, ya que depende del mar congelado para completar su ciclo de vid

Es importante en estos encuentros, no acercarse demasiado ni tocarlo, no intentar espantarlo hacia el mar, no echarle agua ni intentar alimentarlo.

Un gran verano en Playas Doradas

Playas Doradas, es un destino emergente en la costa de Río Negro que desde hace unos años no para de crecer. Con una propuesta de naturaleza y relax, integra un corredor turístico junto a Puerto Madryn y Las Grutas.

Natali asegura que este verano, se vivió una gran temporada y que esperan ansiosos el fin de semana próximo, en el que se hará la Fiesta Nacional de Playas Doradas y esperan que lleguen más turistas. Ella ama esas playas en las que vive y disfruta de pasar la tarde en el mar sacando fotos a esos lugares maravillosos y las comparte en sus redes como Perez Natali Soledad.

El balneario Playas Doradas ofrece 13 kilómetros de extensas playas bañadas por las aguas calmas, templadas y cristalinas del golfo San Matías (dos de esos 13 kilómetros están habilitados para bañarse). Es un lugar ideal para caminar, descansar, tomar sol y disfrutar del contacto con el mar.

