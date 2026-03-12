El sabor del gin neuquino: un tour para conocer destilerías, historias y secretos del gin tonic

El Tour del Gin propone recorrer destilerías de la ciudad y conocer de cerca el proceso de elaboración de esta bebida artesanal.

Quienes disfrutan del gin o sienten curiosidad por descubrir cómo se elabora esta bebida tendrán una oportunidad especial para acercarse al mundo de la destilación artesanal. La Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, junto a emprendedores locales, organizó un Tour del Gin que propone recorrer destilerías de la ciudad y conocer de cerca el proceso de producción de una de las bebidas que más creció en los últimos años.

La actividad se realizará el sábado 12 de octubre y comenzará a las 10:45, con punto de encuentro en la Oficina de Información Turística Centro, ubicada en Avenida Olascoaga y las vías del ferrocarril. Desde allí partirá el recorrido que se extenderá hasta las 14.

Durante la experiencia, los participantes visitarán dos destilerías locales donde podrán escuchar de primera mano la historia de cada emprendimiento, conocer cómo se desarrolla el proceso de destilado y embotellado del gin y participar de degustaciones guiadas.

Durante la experiencia, los participantes podrán degustar distintas variedades y aprender sobre botánicos, aromas y técnicas de destilación.

El itinerario incluye la visita a Gin 12Veintiuno y Gin Zorro Colorado, dos proyectos que forman parte del crecimiento de la producción artesanal de esta bebida en la región.

Además de las degustaciones, la propuesta también incluye una breve clase para aprender a preparar un gin tonic, donde se compartirán algunos secretos sobre los ingredientes, las proporciones y los pequeños detalles que pueden marcar la diferencia al momento de preparar el trago en casa.

El recorrido incluye traslado y almuerzo, por lo que se plantea como una experiencia gastronómica completa que combina turismo, sabores y aprendizaje.

La actividad es rentada y requiere reserva previa. El pago debe realizarse 24 horas antes del tour. Para consultas o reservas, los interesados pueden comunicarse al 299 4192754.