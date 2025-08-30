Cuando viajar en motorhome es una tradición familiar: la historia de Lisandro, un alma nómade

Lisandro Peruzzi, roquense apasionado de los viajes en motorhome, heredó de su padre la costumbre de salir a la ruta. Foto Alejandro Carnevale.

Lisandro Peruzzi vive en Roca, pero siempre que puede sale a la ruta. Lo hace en su motorhome blanca donde pasa noches en estaciones de servicio, plazas de pueblos o algún rincón de la Línea Sur. “Yo salgo tarde, a las diez de la noche, y si me agarra el sueño duermo en El Chocón. Eso es lo que me gusta: levantarme despeinado en medio de la ruta y sentir que no tengo horarios”, contó en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Cinco motorohome pasaron por la vida de Lisandro

La pasión es heredada. Su padre fue quien dejó la primera casilla rodante de la familia, compartida entre varios hermanos. Desde entonces pasaron cinco vehículos por su vida, hasta llegar al actual. “Yo digo que no es mi última casilla, no es el hoyo 18”, aseguró. «A la radio llegué en motorhome. Mis amigos me cargan cuando quiero dormir una siesta me voy ahí», confesó.

Lisandro es gran amigo de sus amigos. Uno de ellos lo definió como “un soñador, un copado, un gran pibe” y compartió recuerdos entrañables de veranos en Las Grutas, en familia y siempre motorhome. “La casa estaba llena de gente. Más de un verano me tocó dormir en la casilla estacionada en la puerta”, recordó ese compañero de aventura de juvetud.

Hoy, sus viajes conviven con la vida cotidiana en Roca. Sus hijos adolescentes y su mujer lo acompañan en algunas salidas, aunque reconoció que no todos comparten su entusiasmo de la misma manera. “Si ella me acompañara, me hubiera tomado un año o dos para recorrerlo todo”, dijo entre risas.

En viaje por Tucumán junto a su pareja e hijos. Foto gentileza Lisandro Peruzzi.

No se considera un “tuerca” ni un fanático de la mecánica. Lo suyo es el estilo de vida: “A mí lo que me gusta es ser nómade. No armar el viaje. Andar por la zona y ver qué pasa. Llegar a la hora que llegue, y donde me agarre el sueño, dormir”.

Sus recorridos los llevaron por la Patagonia, el norte neuquino y también Europa, donde alquilaron un motorhome para recorrer Francia e Italia. Contó que en Europa está muy regulado: se puede estacionar pero no acampar (no sacar toldos, mesas, ventanas abiertas).

Acá, en cambio, recibió una multa en la cordillera por estacionar en la plaza, y dijo que no hay una normativa clara. También mencionó lo de las aguas grises y negras: que allá hay sitios específicos para descargarlas y acá no tanto, lo que genera complicaciones. “En Italia volví estresado, es muy complicado para este tipo de viaje”, confesó.

La tecnología cambió la experiencia. Hoy su rodante tiene conexión satelital. “Le pusimos Starlink. Eso te da todo: podés ver un partido de fútbol en la Línea Sur o pedir ayuda si se rompe el vehículo en cualquier lado”, destaca.

Sueña con conocer el desierto de Atacama en Chile o recorrer la Ruta de los Seismiles en Catamarca. Pero también disfruta una escapada a Pomona, una noche en Regina o la plaza de un pueblo del Valle Medio. “A mí me gusta todo”, confiesa, “yo salgo de casa y ya estoy contento”. ¿Qué rescata de cada viaje? “Lo pensé mucho y me di cuenta de que lo que más me gusta de viajar no es el lugar en sí, sino el hombre en el que me convierto cuando viajo”.