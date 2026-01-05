SUSCRIBITE Diario papel
Dólar y peso chileno: ¿cómo están las cotizaciones hoy 5 de enero en la frontera?

Los valores de las divisas a tener en cuenta si se viaja a Chile al cierre de la primera semana del 2026.

Por Redacción

Cotización peso chileno.

Como cada verano, se espera gran movimiento desde Neuquén hacia Chile¿A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este lunes 5 de enero? El detalle de los valores antes de las fiestas.

Este lunes el peso chileno cotiza a $1,64 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan 164.000 pesos argentinos. Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 90.155 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este lunes 5 de enero de 2026

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 1 de enero del 2026.

En Neuquén el dólar oficial está $1.447,33 para la compra y para la venta $1.503,23. En tanto, el Dólar blue está a $ 1.510 para la compra y $1.538 para la venta.

El dólar oficial cotiza a $1445 para la compra y $1495 para la venta, en las cotizaciones en Buenos Aires. En tanto, el dólar blue está a $1510 para la compra y $1.530 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, 5 de enero de 2026?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, jueves 1 de enero, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso FronterizoEstado hoy miércoles (29/12/2025)Horario de atenciónRecomendaciones clave
Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
Pino HachadoHABILITADO8 a 20 hs.Zona con animales sueltos.
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.		Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.


