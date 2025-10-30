Viedma afina estrategias para la próxima temporada de verano

Río, mar, historia, eventos; la capital provincial afina su oferta turística para la próxima temporada con epicentro en el balneario El Cóndor y el resto de las playas de la costa atlántica, pero también con nuevas propuestas que buscan romper la estacionalidad.

«Estamos trabajando intensamente con todas las acciones de promoción que estamos encarando desde el Envitur» aseguró Sergio Rodríguez, subsecretario de Turismo del municipio, y agregó que «esta es la época más fuerte, porque nuestra principal temporada es la de verano».

Reconoció que «si bien trabajamos para que vengan turistas todo el año, el verano es la temporada típica por excelencia, donde tenemos mayor afluencia turística».

Rodríguez contó que «todas las acciones que hacemos el viedmense no las ve porque las hacemos afuera, queremos convencer a los mercados que vengan a Viedma» y en ese sentido señaló que «por una lado hacemos presentaciones en ferias, eventos; vamos con un stand, a veces alquilamos lugares, con presencias en algunos shoppings, presencia en redes y acciones en medios de comunicación en los mercados que nos interesan captar».

Viedma es un ciudad turística, tiene el mar, tiene el río y tiene potenciales y atractivos turísticos que son dignos de ver». Marco Magnanelli, secretario de Desarrollo Económico, Producción y Turismo.

Por su parte Marco Magnanelli, secretario de Desarrollo Económico, Producción y Turismo; dijo que «lo importante es que el Envitur, donde la municipalidad conduce y forma parte, desarrolla un plan estratégico de comunicación que está evaluado, pensado y programado para años hacia adelante con el objetivo de traer turistas de un radio de 600 kilómetros a la redonda y eso deriva en las acciones que se toman en ciudades del Alto Valle, Neuquén y Bahía Blanca», además del «sur de la provincia de Buenos Aires» que reconoce como «el mercado más importante».

Añadió que «Viedma es un ciudad turística, tiene el mar, tiene el río y tiene potenciales y atractivos turísticos que son dignos de ver», al tiempo que sostuvo que «no competimos con otras zonas sino que nos complementamos» y remarcó que «además de la capital de la provincia, Viedma es un destino turístico».

Para el próximo verano Magnanelli dijo que «todas las concesiones están establecidas con contratos, algunas con contratos anuales, otras de cuatro más cuatro años y estamos terminando de establecer todos los contratos de servicios».

En los últimos día se abrió la licitación para la explotación del camping de La Lobería que está en etapa de evaluación y «si todo está bien» será adjudicado con un contrato de cuatro años, con posibilidad de una renovación por un período similar.

Dijo que están corriendo los plazos legales «con presentaciones de impugnaciones si es que se realizan y después la comisión dictaminará y para fin de año se hará el cambio de operador».

Sergio Rodríguez y Marco Magnanelli. Foto: Marcelo Ochoa.

Sobre las tradicionales fiestas nacionales Del Mar y el Acampante, en El Cóndor, y Del Río, en Viedma; Rodríguez dijo que «la idea es hacerlas, todavía no tenemos confirmaciones oficiales de fecha, pero vamos a contar con esos dos eventos tan importantes y, además, este año tenemos los 50 años de la Regata del Río Negro, que va a ser algo especial» Magnanelli anticipó que «quizás algún cambio haya» pero remarcó que «las dos fiestas son un emblema para la ciudad y estamos en la etapa de evaluaciones».

Sobre el interés de potenciales visitantes Rodríguez explicó que «estamos en un contexto difícil y todavía no hay movimiento de reservas, eso lo vamos a ver más cerca del verano» pero «tenemos repercusiones a través de pedidos de informes que hacen los turistas vía electrónica y el crecimiento que tenemos en redes sociales; eso nos muestras que la gente nos ve y continuamente estamos recibiendo turistas, no en forma masiva, pero todos los días pasa gente».

Magnanelli contó que «desde hace dos años venimos midiendo de manera específica el crecimiento turístico, atado a las acciones promocionales que se están desarrollando y tenemos un 15% de crecimiento interanual en la cantidad de turistas del año anterior».

Rodríguez agregó que «empuja mucho el tema de los eventos, tenemos que destacar que Viedma es una ciudad que todos los meses tiene dos o tres eventos, ahora en noviembre tenemos todos los fines de semana con eventos, está la charla TEA, la Marcha del Orgullo, la Feria del Libro, los eventos deportivos» y «eso nos tracciona turismo todo el año y atenúa la temporalidad que te da el destino; es una meseta a lo largo del año que te da un movimiento nada despreciable».

Los funcionarios estacaron el nuevo espacio en el complejo del casino porque «es una base importante para el desarrollo del turismo de reuniones y convenciones» y Magnanelli agregó que «vamos creciendo año a año y estamos persiguiendo un objetivo central que son los vuelos».

Dijo que «algo para definir y mejorar es el vuelo diario, que es el objetivo de todo el sector turístico, económico, político y empresarial» que «tiene en mente tener dos vuelos más por semana» eso, remarcó, «sería un punto importante de inflexión, sumado al movimiento que genera Vaca Muerta, con el oleoducto» y en ese sentido contó que «uno de los operados que alquila autos nos dijo que le va muy bien, con todos los autos alquilados casi constantemente y el trabajo está rindiendo frutos».