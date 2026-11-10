Villa El Chocón tendrá un nuevo museo de dinosaurios: cómo será el edificio de $24.000 millones

El proyecto del nuevo Museo Paleontológico Ernesto Bachmann contempla un edificio de 4.000 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles.

Villa El Chocón prepara un nuevo capítulo de su historia paleontológica. Con una inversión prevista de 24.000 millones de pesos, el proyecto del nuevo Museo Paleontológico Ernesto Bachmann propone un edificio de 4.000 metros cuadrados y tres niveles. La iniciativa busca ampliar los espacios de investigación, exhibición y divulgación, y fortalecer el turismo en una localidad neuquina que lleva décadas ligada al mundo de los dinosaurios.

El gobernador Rolando Figueroa anunció que la obra se licitará durante el verano y destacó su impacto en el desarrollo turístico. El proyecto contempla salas de exposiciones, un auditorio, talleres, áreas de investigación y un laboratorio para investigadores.

Uno de los espacios más llamativos será una sala inmersiva e interactiva dentro de una estructura con forma de huevo de dinosaurio. La propuesta apunta especialmente al público infantil, con experiencias que permitan conocer y aprender sobre la historia paleontológica de la región. “Dentro del huevo de dinosaurio vamos a hacer toda una sala inmersiva, todo interactivo también para que lo podamos disfrutar, para que los chicos puedan ir a capacitarse”, señaló Figueroa.

El nuevo edificio también permitirá ampliar la exhibición de piezas de gran valor científico. Entre ellas se encuentra el Giganotosaurus carolinii, uno de los mayores dinosaurios carnívoros conocidos, cuya réplica de tamaño real es uno de los principales atractivos del museo. La colección incluye huesos originales, su cráneo, piezas dentales y restos de otras especies.

El futuro museo tendrá salas de exposiciones, un auditorio, talleres, espacios de investigación y una sala inmersiva con forma de huevo de dinosaurio.

El hallazgo que puso a Villa El Chocón en el mapa mundial

La historia comenzó en 1993, cuando Rubén Carolini, mecánico de la localidad y aficionado a la paleontología, encontró restos fósiles de grandes dimensiones a unos 18 kilómetros de Villa El Chocón. Las investigaciones posteriores permitieron identificar al Giganotosaurus carolinii, un descubrimiento que proyectó el nombre de la localidad a escala internacional.

Pero la experiencia paleontológica no termina en el museo. En las bardas y las costas del lago Ramos Mexía existen sectores donde se conservan huellas de dinosaurios que habitaron la región hace aproximadamente 100 millones de años.

Villa El Chocón se convirtió en un referente mundial de la paleontología tras el hallazgo del Giganotosaurus carolinii en 1993.

Los circuitos acondicionados permiten observar esas pisadas fósiles a través de pasarelas elevadas que protegen los rastros y facilitan el recorrido. Los cañadones y los estratos geológicos expuestos completan una propuesta que combina naturaleza, historia y conocimiento.

Un paseo costero para ampliar la experiencia turística

El proyecto también contempla intervenciones en la costa del lago Ramos Mexía. Figueroa anticipó la recuperación de la costanera y el desarrollo de un paseo de más de mil metros, vinculado con el nuevo museo.

La integración de estos espacios busca ampliar el recorrido de los visitantes y fortalecer el turismo paleontológico. Así, Villa El Chocón proyecta una propuesta que va más allá de la exhibición de fósiles: un destino donde la investigación científica, el patrimonio natural y los paisajes permiten reconstruir una historia de millones de años.