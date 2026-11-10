MasterChef Celebrity: cómo hacer el Rogel de Maru Botana que hizo sufrir a los famosos

El Rogel fue el gran protagonista de MasterChef Celebrity este lunes 9 de noviembre. En una nueva gala de última chance, los participantes tuvieron que enfrentarse a uno de los desafíos más exigentes de la pastelería: preparar una torta de ocho capas finitas, rellena con dulce de leche y cubierta con un llamativo merengue suizo rosa.

La propuesta fue presentada por Maru Botana, quien acompañó a los famosos durante la preparación. Según informó Telefe, la exigencia de la receta generó momentos de tensión, especialmente para la China Ansa, que terminó al borde de las lágrimas por las dificultades para cocinar todas las tapas a tiempo.

El Rogel de Maru Botana que complicó a los famosos en MasterChef Celebrity

El desafío parecía sencillo, pero requería precisión, paciencia y una buena organización.

Los participantes debían preparar ocho discos de masa bien finos y crocantes, intercalarlos con dulce de leche y terminar la torta con una cobertura de merengue suizo teñido de rosa.

Una de las situaciones más comentadas de la noche tuvo como protagonista a la China Ansa, quien terminó utilizando los hornos de varios compañeros para cocinar sus discos.

En medio de la desesperación, creyó que Karina Mazzocco le había quitado una de las tapas. La situación generó un cruce entre ambas, aunque después quedó planteada como una confusión.

Finalmente, Ansa logró presentar su Rogel, pero sorprendió al jurado porque había preparado diez capas en lugar de las ocho solicitadas.

Germán Martitegui cuestionó la textura del merengue, mientras que Maru Botana destacó el esfuerzo de la participante.

La mejor preparación de la noche fue la de Luciana Geuna, quien consiguió subir al balcón y evitar la gala de eliminación.

Cómo hacer en casa el Rogel de ocho capas de MasterChef Celebrity

Para quienes se quedaron con ganas de probar el postre, esta es una versión casera inspirada en la consigna del programa, con ocho capas de masa, dulce de leche y merengue suizo rosa.

Ingredientes para el Rogel

Para las ocho capas:

400 gramos de harina 0000.

100 gramos de manteca.

4 yemas.

1 huevo.

100 ml de agua, aproximadamente.

1 pizca de sal.

Para el relleno:

800 gramos de dulce de leche repostero.

Para el merengue suizo rosa:

4 claras de huevo.

240 gramos de azúcar.

Unas gotas de colorante alimentario rosa.

Rogel de MasterChef Celebrity: preparación paso a paso

1. Preparar la masa. Colocar la harina en un recipiente, agregar la manteca derretida y tibia, las yemas, el huevo y la sal. Incorporar el agua de a poco y mezclar hasta formar una masa suave y elástica.

2. Dividir en ocho porciones. Separar la masa en ocho bollitos similares. Dejarlos descansar unos 20 minutos, tapados, para facilitar el estirado.

3. Estirar los discos. Con un palo de amasar, formar ocho círculos muy finos, de aproximadamente 20 a 22 centímetros de diámetro. Pincharlos con un tenedor para evitar que se inflen.

4. Llevar al horno. Cocinar los discos en horno precalentado a 200 °C durante unos 6 a 9 minutos, o hasta que estén apenas dorados y crocantes. Dejarlos enfriar.

5. Preparar el merengue suizo. Colocar las claras y el azúcar en un recipiente resistente al calor, sobre un baño María suave. Revolver hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla alcance aproximadamente 70 °C. Retirar del calor y batir hasta conseguir un merengue firme, brillante y más frío. Incorporar unas gotas de colorante rosa.

6. Armar la torta. Colocar un disco de masa sobre una fuente, cubrir con una capa de dulce de leche y repetir hasta completar las ocho tapas.

7. Decorar. Distribuir el merengue rosa sobre la última capa. Se puede utilizar una manga pastelera para conseguir una terminación similar a la presentada en MasterChef Celebrity.

Los secretos para que el Rogel quede crocante y no se rompa

El principal desafío de esta preparación está en la masa.

Las tapas deben quedar bien finitas, pero conservar suficiente resistencia para soportar el relleno. Por eso es importante estirarlas de manera pareja y evitar que se doren demasiado.

Otro detalle fundamental es dejar que los discos se enfríen antes de colocar el dulce de leche. Si todavía están calientes, el relleno puede ablandarse y dificultar el armado.

Para el merengue suizo, la clave está en disolver completamente el azúcar y batir hasta obtener una textura firme.

A diferencia del merengue italiano, que se prepara incorporando almíbar caliente a las claras, el suizo se realiza calentando las claras con el azúcar a baño María antes de batirlas.

Con estos cuidados, es posible recrear en casa una versión del Rogel que puso a prueba a los famosos de MasterChef Celebrity, uno de los postres más tradicionales y queridos de la pastelería argentina.