Histórica ampliación del Hospital de Cinco Saltos

La dinámica local demanda incrementar el alcance de la atención, para que llegue a más vecinos.

El Hospital Área Programa Cinco Saltos inaugurará su ampliación, regalo que llega para este festejo y una necesidad tan anhelada por la comunidad.

Una suma de $10.900 millones de inversión provincial permitió que la localidad pueda ofrecer en breve a sus vecinos un hospital ampliado, con una extensión de 5.400 m2 y una capacidad de internación de 58 camas, un avance calificado como “histórico” para la localidad, pero también para esa región y para las zonas sanitarias que conviven dentro de la provincia.

La incorporación de tecnología ha sido uno de los aportes que recibió Cinco Saltos para mejorar la salud pública.



Según se explicó, el nosocomio, del cual dependen ocho Centros de Atención Primaria, sumará dos quirófanos equipados con lámpara cialítica, mesa quirúrgica, electrobisturí, cardiodesfibrilador con carro de transporte y bombas de infusión. También contará con salas de internación clínica, pediátrica y ginecológica; áreas de endoscopía y esterilización, y la refuncionalización del área de emergencias. Además, se refaccionaron cocina, lavadero, vestuarios e instalaciones en general.

Para las autoridades del Ministerio, este paso representa también la posibilidad de incorporar tecnología de avanzada y elementos que mejoran la capacidad de respuesta. En esta última etapa, Río Negro invirtió más de $433 millones en mobiliario y equipamiento médico. Además, se incorporaron equipos para diagnóstico por imágenes de alta complejidad, incluyendo un ecógrafo, un equipo de rayos X portátil, un sistema de radiología digital directa y un autoanalizador de laboratorio.

Caroline Weber, Ronaldo Saraivay Brenda Da Silva, los profesionales brasileros que se sumaron al staff sanitario.



Entre las novedades, se encuentran 10 monitores multiparamétricos, 31 camas de internación completas con mesa, cinco cunas con colchón, camas hospitalarias bariátricas para pacientes de hasta 230 kg y silla de ruedas. A su vez, sumarán incubadoras, equipos de alto flujo para pediatría y tensiómetros. También, un lote integral de mobiliario administrativo y técnico.

Integrado a la Historia Clínica Digital, este gran centro de salud recibirá además, la llegada de nuevos profesionales, gracias a las condiciones necesarias que sumó Provincia para atraer especialistas que elijan Río Negro para nutrir con su conocimiento al sistema público.