Vuelven las promos de verano: lanzaron pasajes baratos y ofertas imperdibles para viajar a diferentes puntos de Argentina
Las principales empresas de transporte de larga distancia ya lanzaron pasajes para la temporada alta del verano 2026. Las ofertas apuntan a los destinos más elegidos como Mar del Plata, Bariloche o Iguazú.
Comienza la cuenta regresiva para las vacaciones de verano y las principales empresas de transporte de larga distancia ya lanzaron pasajes para la temporada alta. Como cada año en estas fechas, publicaron precios y ofertas imperdibles para viajar a diferentes puntos de Argentina.
Las promociones corresponden a viajes que parten desde la Ciudad de Buenos Aires a los destinos turísticos más elegidos por los argentinos como Mar del Plata, Córdoba, Bariloche e Iguazú.
Los pasajes disponibles son a partir del 1 de enero y según lo publicado por las empresas en sus plataformas oficiales, sólo son para el viaje de ida.
Pasajes baratos y ofertas imperdibles: cuáles son los precios
Entre los destinos más demandados, Mar del Plata se mantiene como una de las opciones accesibles. El pasaje más barato para el 1 de enero cuesta $54.800 por tramo.
En cambio para quienes busquen viajar desde Buenos Aires a Bariloche, este destino se ubica como uno de los más caros por su lejanía y su valor puede ascender a los $180,400. Aún así las precios siguen siendo baratos si la compra es anticipada.
Los destinos al norte del país muestran precios variables: el pasaje a Salta ronda los $101.000, mientras que a Iguazú el valor se eleva a $119.500.
Mendoza es otro de los lugares que muestran una tarifa intermedia ya que cuesta $85.000 por tramo, lo mismo para ir a Tucumán.
Pero los viajes más económicos son hacia el centro del país: para Córdoba, los pasajes ronda en los $50.000. En el caso de Tucumán, la tarifa también se ubica en torno a los
Cómo aprovechar las promos de verano
Es necesario resaltar que el precio de los pasajes varía según la empresa, el tipo de servicio y la anticipación de compra. Para aprovechar las promos se recomienda comprar con tiempo porque puede significar un ahorro considerable.
Todos los precios informados responden a los valores publicados para el 1 de enero, fecha considerada como el inicio de la temporada alta. Además como solo son los pasajes de ida y de las opciones más económicas, el costo total podría hasta duplicarse o superar los $300.000 en trayectos que son más largos.
Con información de Infobae
