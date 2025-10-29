Vuelven las promos de verano: lanzaron pasajes baratos y ofertas imperdibles para viajar a diferentes puntos de Argentina

Comienza la cuenta regresiva para las vacaciones de verano y las principales empresas de transporte de larga distancia ya lanzaron pasajes para la temporada alta. Como cada año en estas fechas, publicaron precios y ofertas imperdibles para viajar a diferentes puntos de Argentina.

Las promociones corresponden a viajes que parten desde la Ciudad de Buenos Aires a los destinos turísticos más elegidos por los argentinos como Mar del Plata, Córdoba, Bariloche e Iguazú.

Los pasajes disponibles son a partir del 1 de enero y según lo publicado por las empresas en sus plataformas oficiales, sólo son para el viaje de ida.

Pasajes baratos y ofertas imperdibles: cuáles son los precios

Entre los destinos más demandados, Mar del Plata se mantiene como una de las opciones accesibles. El pasaje más barato para el 1 de enero cuesta $54.800 por tramo.

En cambio para quienes busquen viajar desde Buenos Aires a Bariloche, este destino se ubica como uno de los más caros por su lejanía y su valor puede ascender a los $180,400. Aún así las precios siguen siendo baratos si la compra es anticipada.

Los destinos al norte del país muestran precios variables: el pasaje a Salta ronda los $101.000, mientras que a Iguazú el valor se eleva a $119.500.

Mendoza es otro de los lugares que muestran una tarifa intermedia ya que cuesta $85.000 por tramo, lo mismo para ir a Tucumán.

Pero los viajes más económicos son hacia el centro del país: para Córdoba, los pasajes ronda en los $50.000. En el caso de Tucumán, la tarifa también se ubica en torno a los

Cómo aprovechar las promos de verano

Es necesario resaltar que el precio de los pasajes varía según la empresa, el tipo de servicio y la anticipación de compra. Para aprovechar las promos se recomienda comprar con tiempo porque puede significar un ahorro considerable.

Todos los precios informados responden a los valores publicados para el 1 de enero, fecha considerada como el inicio de la temporada alta. Además como solo son los pasajes de ida y de las opciones más económicas, el costo total podría hasta duplicarse o superar los $300.000 en trayectos que son más largos.

Con información de Infobae