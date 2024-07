¿Y si viajás a Las Grutas para ver a las ballenas en estas vacaciones de invierno?

Las gigantes del mar adelantaron su arribo, y las podés avistar embarcándote o desde la costa. Los paseos también se hacen desde el Puerto San Antonio Este, a 65 km del balneario por ruta 3. Imperdibles

Las ballenas se adelantaron en Las Grutas, y por estos días su presencia está dando un espectáculo en las playas, que se convirtieron en un cine al aire libre para los que pasean por la costa, y en el escenario de avistajes emocionantes para los que se aventuran mar adentro y deciden sumarse a algún paseo naútico.

Las ‘francas’ comienzan a llegar en esta época para aparearse, y permanecen en la zona hasta fines de octubre. Pero generalmente ingresan de manera masiva a finales de mes. Esta vez su llegada se dio mucho antes. Por eso, pese a que no está habilitada formalmente la temporada de avistamiento embarcado, cada salida que hacen las embarcaciones se está viendo coronada por la presencia de una gran cantidad de cetáceos.

«Presumo que recién a mediados de agosto se habilitará la temporada que nosotros bautizamos ‘ballenas 100%’. Pero la verdad es que en casi todos los paseos que venimos haciendo encontramos ballenas, y ésa es una noticia genial. Porque estamos con salidas embarcadas a precios más accesibles que los que tendremos en temporada alta, pero con la opción de que los que se embarquen por estos días tengan grandes posibilidades de verlas» dijo Claudio Barbieri, uno de los prestadores naúticos.



En los últimos días se mostraron especialmente activas, como si estubieran celebrando el inicio del receso invernal. Por caso un grupo de 15 animales sorprendió a todos en las bajadas céntricas, y también se vieron algunas madres con sus crías, que despertaron ternura y asombro.

Las escenas de los avistajes se viralizaron, porque fueron captadas por varios vecinos, entre ellos «Maxi» Cartes, un fotógrafo aficionado que está viviendo días llenos de emoción. Es que pudo capturar con su drone la presencia de varios cetáceos, navegando cerquita de los balnearios del centro. Y, en la primera bajada, logró una sucesión de filmaciones únicas, que mostraron la escena maternal más linda.

«Pude filmar a una hembra adulta junto a su ballenato. La más chiquita nunca se le separó. Estuvieron un rato largo dando vueltas por el mismo sector, por eso en un momento se despertó la magia alrededor de ellas. Y también tomé imágenes de todos los que las siguieron con la mirada, porque fue emocionante ver a la gente disfrutando de ese regalo de la naturaleza» contó Maxi.



Lo positivo del destino es que estos animales también pueden apreciarse desde la costa, aunque tal vez no con el detalle que dan los recorridos mar adentro.

«Con la pleamar se hacen más visibles, porque con el agua bien alta pueden acercarse más a la orilla» apuntó el fotógrafo.

Ese es un dato que deberán tener en cuenta los que quieran aprovechar los avistajes costeros. Porque las playas grutenses no tienen un calado muy hondo cerca de la costa, por lo cual un animal tan grande como un cetáceo sólo puede navegar más lejos de la playa, en aguas profundas. Pero con el mar en plenitud se les facilita acercarse.

«Hay que estar atentos a la tabla de mareas, para no perderse momentos tan lindos. De hecho muchos se acercan a la costanera con binoculares, o usan para verlas mejor la cámara de fotos del celular, haciendo que el teleobjetivo les muestre todo con mayor claridad» compartió Maxi.



Así que ya sabés, si en estas vacaciones de invierno te escapás a Las Grutas, no lo dudes. Las playas pueden ser tan emocionantes como la pantalla de un cine, y mostrarte imágenes tiernas de los animales marinos más ‘compradores’. Que podés avistar desde el mar, pero también desde la orilla. Para no perdértelos.

Para tener en cuenta

Si querés embarcarte para ver a los cetáceos de cerca podés hacerlo, porque dos firmas ofrecen esa opción.

-En la tercera bajada del balneario la firma Cota Cero ( 2920-523957) hace paseos en botes semirrígidos que permiten ver lobos marinos, pinguinos, avifauna, delfines y, ahora, tal vez alguna ballena franca, ya que la especie llega a la zona de manera masiva a finales de este mes. El precio con ‘promo’ incluida es de $60.000. En el caso de los menores de 12 años, el valor es del 50% ($30.000). Además a los vecinos de cualquier punto de San Antonio Oeste y a los de Viedma les hacen un descuento del 15 % si abonan con efectivo o por transferencia bancaria.

-En el Puerto San Antonio Este (ubicado a 65 km de Las Grutas por ruta 3) la empresa que ofrece recorridos es ‘Rupestre, experiencia patagónica’ (2934 – 413616) . Duran dos horas y se cotizan $90.000 en el caso de los adultos y $45000 para menores de 12 años. Los niños de 3 años o menos viajan sin cargo. Este mes los residentes del lugar pagarán sólo el 50% y habrá descuentos del 10% para los turistas que se alojen en algunos hoteles de Las Grutas (Riviera, Torrevado, Mirador del Golfo o Tamarisco).