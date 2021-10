Weretilneck: «La ley de promoción podría votarse antes del 10 de diciembre»

El proyecto de Promoción de las Inversiones Hidrocarburíferas se encuentra en las manos del senador por Río Negro y exgobernador Alberto Weretilneck, quien repasó los puntos centrales que se plantean modificar sobre la iniciativa del Ejecutivo y advirtió que están dadas las condiciones para que la propuesta pueda ser votada antes del 10 de diciembre.

El 22 de septiembre el proyecto ingresó al Senado en una sesión en la que el secretario del área, Darío Martínez, presentó la iniciativa.

Tras más de un mes, la propuesta no ha tenido avance desde el punto de vista legislativo pero sí puertas adentro del Senado donde Weretilneck ha sido quien concentra las objeciones y sugerencias tanto de las provincias, como de los gremios.

“La única actividad que hubo alrededor del proyecto fue la explicación del secretario de Energía, Darío Martínez y su equipo, ante la comisión de Energía. En ese momento se hicieron una serie de reflexiones de carácter bastante general porque el proyecto recién había ingresado”, repasó Weretilneck.

Y agregó que “luego de eso pedimos que se citen para que den su posición las y los gobernadores, los gremios de la actividad y todos aquellos que tengan intenciones de aportar al proyecto”.

La parálisis legislativa del proyecto nodal para el sector, y en especial para Vaca Muerta, se debe a las elecciones legislativas. “Estamos en el medio del proceso electoral, está mal que sea así pero la realidad es que a dos semanas de las elecciones hay una especie de parálisis. Y no está mal dejarlo para después de las elecciones porque el debate de un proyecto tan importante, que va a regir la explotación de gas y petróleo en el país, no debe quedar en la puja electoral tradicional, por eso me parece bueno esperar a que pasen las elecciones, que bajen las pasiones y se pueda reflexionar de otra manera, para discutirlo después del 14 de noviembre”, señaló Weretilneck.

El senador se mostró confiado de que prosperen las modificaciones buscadas ya que indicó que “por el diálogo que hemos tenido con otros senadores y el equipo del secretario Martínez, vemos que hay predisposición a incluir algunos cambios. No es un proyecto cerrado, entonces nos da la oportunidad de enriquecerlo”.

Weretilneck destacó que “nuestro principal punto de vista tiene que ver con la autoridad de aplicación y con las jurisdicciones para que no haya ningún artículo, frase o ningún tipo de dudas que los recursos son de propiedad de las provincias, que la autoridad de aplicación son las provincias, que los planes de inversión están dentro de las concesiones que definimos las provincias, y que la materia ambiental también es competencia provincial”.

Otro punto que indicó que se buscará modificar es el plazo del plan. “Me parece que 20 años un tiempo excesivo teniendo en cuenta que son condiciones excepcionales lo que está planteando la ley”, indicó.

Y agregó en la lista de temas a cambiar “algunos aspectos como que la secretaría de Energía tiene la facultad de priorizar de qué cuenca se va a exportar o cómo se va a tener que demostrar que antes de exportar se agotó toda la oferta del mercado interno o el aspecto referido a la línea base de producción”.

El proceso de modificación del proyecto incluirá la presentación ante el cuerpo que hagan los interesados, que Weretilneck anticipó que incluirá a “las provincias, a través de la Ofephi también; los representantes los gremios de todas las cuencas y también tendrán su oportunidad las empresas para hacer llegar su punto de vista”.

“Se transmitirá al Ejecutivo, al secretario de Energía, lo que nosotros planteamos que son las modificaciones y después el gobierno decidirá hasta donde se flexibiliza el proyecto”, indicó Weretilneck.

El legislador advirtió que se busca generar una sola modificación que amalgame todas las propuestas. “Los gremios no tienen mayores modificaciones por lo que han dicho, Neuquén sí nos ha hecho llegar una serie de modificaciones importantes que tenemos en cuenta, y Río Negro también, y ya tenemos nuestros esbozos de la modificación”, contó.

Con estos avances, Weretilneck advirtió que cree que “después del 15 -de noviembre- se van a agilizar mucho estos temas y vamos a estar antes del recambio del 10 de diciembre haciendo los ajustes y tal vez votando la primera parte de la ley, la media sanción”. Ya que remarcó que “hay ánimos de agilizar los tiempos”.