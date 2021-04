Ya hay desabastecimiento de combustibles y mercadería en Neuquén por los cortes

Por los cortes de los autoconvocados de Salud ya hay localidades donde se empieza a sentir con fuerza el desabastecimiento. Hay estaciones de servicio que no tienen combustibles, sobre todo las que corresponden a YPF. Los bloqueos también repercuten en la provisión de mercadería y hay escasez de productos perecederos en supermercados de las ciudades petroleras de Neuquén.

Carlos Pinto, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén explicó que los bloqueos afectan el abastecimiento de combustible de la compañía estatal.

"En este caso el faltante es exclusivamente de YPF, no deja de ser grave pero todavía es llevadero porque con las otras marcas se está cubriendo de alguna manera el faltante. Pero si sigue así no sabemos qué rumbo va a tomar. Y la problemática en las estaciones de YPF en aquellos lugares donde no hay otras marcas está siendo un gran problema", dijo Pinto en declaraciones en AM Cumbre.

Según indicó el sitio Surtidores hay desabastecimiento en por lo menos once localidades de Neuquén y Río Negro.

En un relevamiento que hizo RíO NEGRO en Cutral Co y en Plaza Huincul se observó que en las cinco expendedoras de combustibles ya no tienen productos. Desde el lunes por la noche, las estaciones que comercializan naftas y gasoil de las banderas YPF y Axion ya mantenían sus surtidores vacíos.

Durante la jornada, se pudo observar en las tres expendedoras que existen en Cutral Co - 1º Pobladores e Yrigoyen (Axion); 1º Pobladores y Alem; y Olascoaga y Mendoza, ambas de YPF- y las dos de Plaza Huincul, en avenida San Martín y Toribio Otaño y en la Full antes del puedo de la policía caminera hubo filas de conductores que esperaron su turno para cargar combustible.

En el caso de Axion, la fila superó las dos cuadras, y el alto consumo hizo que ya para la noche estuvieran los conos ubicados en las playas que impiden el paso de los vehículos y que es la señal que no hay combustible de ningún tipo.

El impedimento de la salida de los camiones desde la planta de despacho en la terminal del complejo industrial de YPF en Plaza Huincul, hizo que no se pudiera abastecer las bocas de expendio.

En el caso de Axion, los camiones cisterna provienen de otros puntos.

Mientras tanto, a la vera de la ruta 22 y a la espera de que se levante el corte que imposibilita el acceso a la destilería, y en el interior de la propia planta también se observa un importante número de camiones, a la espera de poder salir hacia los diferentes destinos.

Pocos productos perecederos en supermercados

El impacto de los cortes de ruta también llegó a los góndolas de los comercios de grandes superficies. El gerente regional de La Anónima, Eduardo Del Prete, indicó que hay dificultades en la provisión de productos perecederos.

"No tanto en Neuquén capital o en Cipolletti. Donde se está más complicado en lo que es productos perecederos es Añelo, Rincón de los Sauces, Zapala y Plaza Huincul. No es que no hay nada de mercadería”, comunicó Del Prete.

“Si no se permite el paso de camiones, en lo que es lácteos o frutas y verduras va a haber problemas con esa mercadería”, anunció.

Desde el Mercado Concentrador de Neuquén se informó que por ahora el abastecimiento era normal.