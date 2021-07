Zárate: «hay que levantar cabeza y reponerse, falta mucho»

Después de una excelente seguidilla en el arranque del torneo, Cipolletti perdió su segundo partido consecutivo en el Federal A y lleva tres sin conseguir goles.

Luego de la caída 1 a 0 de visitante ante Camioneros, Juan Pablo Zárate habló con El Búnker Deportivo en la radio LU19 y analizó el momento del equipo.

"Fue un partido friccionado, duro, no sé si fue justo que gane Camioneros, el segundo tiempo fue palo y palo. Ellos aprovecharon la suya", comentó el delantero.

"Hay que levantar cabeza y reponerse, falta mucho. Hay que levantar esta mini racha y ganar la próxima de local", agregó.

Sobre las razones que llevaron a los recientes resultados adversos, el ex Villa Mitre hizo hincapié en la ambición del equipo y como a veces les juega en contra para mantener un empate, que de visitante, puede ser valioso.

"Somos un equipo muy competitivo, el empate nos incomoda y vamos a buscar siempre la victoria. Tenemos que madurar en ese aspecto, cuando no se puede ganar hay que sumar", destacó.

Más allá de esa autocrítica, Zárate indicó: "En los partidos que perdimos el rival no nos superó. Contra nosotros vemos que sacan un plus, eso lo generamos nosotros por estar ahí arriba". El "9" es el goleador de Cipo en el torneo, junto a Lucas Mellado, con 7 tantos.

El otro futbolista del Albinegro que hizo declaraciones post partido fue Julio Sánchez. El zaguero jugó en lugar del capitán Manolo Berra, sancionado por cinco amarillas.

"Lo más justo era el empate, no era para que nos ganen pero así es el fútbol. Me siento cómodo en el lugar que me toque, agradecido por la oportunidad. Es una labor muy grande reemplazar a Manolo, me habló toda la semana", expresó.

El próximo desafío para Cipo será de local ante Huracán Las Heras con el objetivo de retomar la senda del triunfo.