A siete meses de asumir, en Viedma critican la "herencia recibida"

La secretaria de Hacienda del gobierno de Viedma, Carolina Brecciaroli indicó que “la situación es sumamente crítica y compleja” al hacer referencia a la coyuntura económico financiera de la ciudad, y agregó que “por eso resulta increíble que desde algunos sectores se hagan lecturas irresponsables y apresuradas de la realidad de nuestra ciudad cuando saben perfectamente que nos dejaron una bomba de tiempo”.

Brecciaroli insistió en que no va a “criticar a la gestión anterior, no vamos a hablar de pesadas herencias ni desde las chicanas, porque no es el estilo de quienes integramos el gobierno de Pedro Pesatti”, pero "tampoco podemos obviar los datos objetivos con los que arrancó nuestra gestión, por eso invitamos a los representantes del gobierno saliente a ser más veraces”, agregó.

La responsable de custodiar la economía municipal detalló: “Nos dejaron una estructura de gastos e ingresos explosiva: una masa salarial con un aumento del 63% sobre una inflación del 54%, y una actualización de tasas promedio del 30%. Es decir, una masa salarial que en términos absolutos creció 9 puntos sobre la inflación y una actualización de los ingresos 24 puntos por debajo de la misma”.

Además, indicó que “a todo esto se suman los sueldos de más de 150 personas incorporadas a la planta permanente en los últimos meses del gobierno, que termina de cristalizar un aumento en la masa salarial comprometida en el presupuesto”.

Brecciaroli expresó además que "el municipio está haciendo un esfuerzo gigantesco para pagar, en este contexto, los aguinaldos sin desdoblamientos, en un sólo pago".

"Recordemos que no sólo bajó la recaudación por efecto de la pandemia, sino que además eximimos a casi todas las actividades de la tasa de inspección, seguridad e higiene", puntualizó la funcionaria municipal.

“Entre el aumento salarial otorgado, el pago de aguinaldos, la abrupta baja en la recaudación propia y en la coparticipación, y los gastos para la contención de los problemas generados por la pandemia, hoy estamos ante un panorama muy complejo”, indicó finalmente la secretaria.