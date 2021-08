Acusaciones cruzadas respecto a las elecciones del sindicato petrolero

El próximo 20 de octubre es la fecha fijada para las elecciones dentro del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, con la singularidad que por primera vez en más de 40 años no estará la figura de Guillermo Pereyra. Desde la Junta Electoral del sindicato, denunciaron que la Lista Verde presentó avales con firmas falsificadas. En tanto que los opositores afirmaron que pedirán la suspensión de las elecciones por arbitrariedades.

La Junta Electoral del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa informó que detectó que el apoderado de la Lista Verde presentó avales con firmas falsificadas y, el propio Guillermo Pereyra señaló que serán denunciados penalmente.

"Un perito calígrafo acreditado ante el TSJ de Neuquén convalidó que con una misma lapicera se rubricaron firmas de manera fraudulenta. Incluso, trabajadores que figuraban entre los avales dieron fe de la falsificación", señala el comunicado emitido.

En él, Pereya, actual secretario general y apoderado de la Lista Azul y Blanca, calificó de "escandaloso que quienes pretenden representar a los trabajadores mientan de manera descarada y engañen a quienes dicen defender”.

El dirigente agregó: “es una muestra clara de la calaña de personas que son. Acá se juega el futuro de una organización muy grande que necesita responsabilidad. No puede ser que esta gente que responde al ex sindicalista Omar Lorenzo pretenda engañar de manera descarada a los compañeros. No quisiera imaginar de que serían capaces de hacer si tuvieran alguna posibilidad de asumir en algún cargo. Son meros delincuentes”.

Por otra parte, Pereyra aseguró que la lista verde ni siquiera respetó el estatuto al conformar la lista. “Está claramente estipulado que la secretaría de la mujer debe ser ocupada por una mujer, pero esta gente ponen hombres, lo que representa un acto machista y deleznable”.

“Los integrantes de la lista verde serán denunciados penalmente en fiscalía por falsedad ideológica y falsedad documental y pedimos que se investigue a fondo el delito, que con tanto descaro y perversidad, han pretendido llevar adelante”, concluyó Pereyra en el comunicado.

Por su parte, desde la Lista Verde difundieron ayer un video en el que el abogado José Quinteros retrucó acusaciones hechas en contra de la lista que representa y que lleva como candidato a secretario a Walter Zozaya.

En primer lugar, señaló que "discriminaron a un compañero por la condición sexual", pero también que "impugnaron a un compañero, Marianeti, por el tema del plazo de los dos años para poder estar dentro de la Comisión Directiva".

Así mismo, aseguró que "impugnaron el tema de la revisión de cuentas, diciendo que no habíamos cumplido, en esa parte, en la categoría de revisión de cuentas, con el cupo femenino, cuando la propia comisión que tienen hoy conformada tiene cuatro masculinos, osea que tampoco cumplieron ellos y hoy no se está cumpliendo el cupo femenino en la parte de revisión de cuentas".

Respecto de los avales, Quinteros indicó: "nos impugnaron el tema de los avales, diciendo que en todo caso tendríamos 634 avales válidos cuando tendríamos haber tenido 643, osea por una falta de 9 avales, con el tema del 3% que exige el estatuto".

Pero además puso en duda la cantidad de afiliados que dice tener el gremio. "No sabemos si tiene 21 mil y tantos de afiliados, porque hemos detectado de la composición nuestra como lista verde, que hay más de 40 fallecidos que figuran, empadronados, en un padrón provisorio; a su vez tenemos personas fuera de convenio que figuran habilitados para votar cuando no podrían votar; a su vez empleadores o cuestiones difusas en alguna afiliación y a su vez hay muchas personas que no han cumplido con los seis meses que tienen por estatuto para poder votar desde el alta laborativa, que también figuran en el padrón", denunció el abogado.

Además, aseguró que la Junta Electoral, por estatuto, tenía sólo 48 horas desde la presentación de la lista para expedirse y que ese plazo se venció. "Desde la fecha que se presentó la lista hasta hoy -por ayer- se le pasaron ampliamente las 48 horas y por lo tanto la lista tiene que ser tácitamente aprobada, porque quien incumplió los plazos para expedirse fundadamente fue la propia Junta".

En el mismo sentido denunció arbitrariedades y aseguró que harán una "impugnación ante el ministerio de Trabajo", un amparo sindical y que pedirán a la justicia la suspensión de las elecciones.

Por su parte, Walter Zozaya, candidato a secretario general Lista Verde, expresó: "tengan fe que se va a presentar la Lista Verde, se va a presentar. El señor coraje Guillermo Pereyra, quien hizo un libro llamado 'Coraje' donde habla que sacó a los militares a patadas, que hizo valer todos los derechos de los trabajadores supuestamente, tiene que dejar de tener miedo y presentarse a las urnas y que toda las listas se presenten, no la que él elija".