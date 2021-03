Acusaciones y chicanas entre Dalma Maradona, Rocío Oliva y su madre

“Se les murió la gallina de los huevos de oro”, dijo Claudia Villafañe en Polémica en el Bar y la frase se convirtió en tendencia en Twitter. El mensaje tenía varios destinatarios: uno de ellos Rocío Oliva.

A partir de allí, comenzó un ida y vuelta que involucró hasta la madre de Rocío Oliva.

Dalma Maradona fue la primera que salió en defensa de su mamá: “¡No miraré jamás el peor programa de la tele, pero leo que #TataDejándolosMudos es TT! ¡El que va con la verdad nunca tiene miedo! Qué lindo tener una mamá tan genia (lamento que no te haya pasado, mi ciela)”, escribió en su cuenta de Twitter, en clara referencia a Rocío Oliva, quien participa del programa de América.

En Intrusos, Mónica Islas, madre de Oliva, le respondió a la hija del Diez. “Por favor, decile a Dalma públicamente que no se meta conmigo, que cuando yo hable las dejo a ella y a la madre chiquititas. Que conmigo no se metan, ni de mí como madre. Yo no soy una chorra. Ya le voy a escribir directamente a esa cucaracha”, le escribió la mujer al periodista Rodrigo Lussich mientras el programa estaba al aire.

Más tarde Oliva hizo su descargo en C5N: “Siempre lo cuidé ( a Maradona). Duermo tranquilísima. Tengo mensajes y audios de él que son un amor, si no, no hubiese estado tan enamorado como estaba”.

“No sabés lo gran persona que era Diego; tenía el corazón de oro. Yo no puedo decir nada de él. Conmigo, con mi familia, con sus amigos… A Diego le pedías algo, se lo sacaba y te lo daba (...) Yo lo acompañé 7 años y dejé todo, yo jugaba en River, dejé a mi hermanito que era bebé, a mi mamá, y yo me fui con él. No es que uno viaja y la pasa bomba. Y eso él lo veía, porque después me decía: ‘Flaca, yo te voy a dar para que tengas el día de mañana’. Era un acto de amor, y eso a veces molesta. Porque el primer pensamiento es ‘le lleva 30 años, está por la guita’”, señaló.

Por la noche, otra vez en Polémica en el bar, Oliva se refirió a los dichos de Villafañe y a la reacción de Dalma.

“No soy heredera, hace dos años me separé, hacía un año completo que no lo veía… No sé cuál es el problema que tienen conmigo”, dijo Rocío y agregó: “Capaz que porque me amaba y eso molestaba".

Luego se refirió al cruce entre su madre y Dalma: “Está en todo su derecho mi mamá, no tiene nada que ver en esta historia y que la meta me parece patético. Además, te digo que mi mamá me cuidó toda la vida. Yo desde que soy bebé la veo a mi mamá, a mí no me crio una niñera; siempre me crio mi mamá. Es una madraza".

Dalma recurrió nuevamente a su cuenta de Twitter y escribió: “¡Nunca pensé tener algo en común con Rocío Oliva! Pero parece que sí… ¡A ninguna de las dos nos crio una niñera! El tema es que cualquiera que haya conocido a mi mamá o a mi papá sabe perfecto lo que digo: nunca tuve niñera”.

Nunca pensé tener algo en común con Rocio Oliva! Pero parece que si ... A ninguna de las 2 nos crio una niñera! El tema es que cualquiera que haya conocido a mi mamá o a mi papá sabe perfecto lo que digo ... NUNCA TUVE NIÑERA!Por eso a veces no entiendo... 🤦🏼‍♀️TEMA TERMINADO!💋 — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 4, 2021