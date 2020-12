Alberto Fernández habló sobre la carta de Cristina y sus críticas a la Justicia

Este mediodía, durante el anuncio del acuerdo con Rusia por la vacuna contra el coronavirus, el presidente Alberto Fernández dio su opinión sobre la carta que dio a conocer su vice, Cristina Fernández de Kirchner, a un año de la gestión de ambos. En el escrito, la actual presidenta del Senado hizo del funcionamiento de la Cámara y dedicó varios párrafos a cuestionar a la Justicia y, especialmente, a la Corte Suprema.

"Lo que dijo Cristina es un llamado de atención para todos. La Justicia no está funcionando bien. No se trata de preservar los derechos de alguien que eventualmente esté sometido a la Justicia. El planteo que hizo ayer es mas profundo", advirtió Fernández.

Luego, el presidente resaltó: "comparto mucho de lo que planteó porque es una mirada objetiva de lo que está pasando en la Justicia que no logramos resolver porque la Justicia tiene una lógica corporativa que la hace impermeable a cualquier posibilidad de cambio. Y eso hay que cambiarlo porque está claro que no está funcionando".

Cristina Fernández fue dura con la Corte en su escrito, al asegurar que no debería "extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar".

El vínculo de presidenta del Senado con la Justicia no es el mejor. La Corte Suprema dejó firme la condena al exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone y del fallo de Casación que convalidó la ley del arrepentido en la causa Cuadernos.

Sobre las repercusiones de esta carta y sus duros posicionamientos, el presidente afirmó que "no es ningún acto de intromisión, los jueces son parte de los tres poderes y como tal están sometidos a la crítica pública".