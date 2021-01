Alberto Fernández: "La Argentina no apostó por la vacuna rusa Sputnik V"

"Argentina no apostó por la vacuna rusa Sputnik, lo que ocurrió fue que la vacuna rusa Sputnik fue la primera que tuvo disponible Argentina", dijo el presidente Alberto Fernández durante una conferencia de prensa en Santiago de Chile, al cerrar su visita de estado a ese país.

En ese marco, el jefe de Estado precisó que Argentina y Chile pueden trabajar en "una estrategia para conseguir vacunas en conjunto", y subrayó: "Trabajar en conjunto por otros países de América Latina que están con un problema con las vacunas, y podemos ayudar a conseguirlas"

"Pensar una manera de ayudarnos no solamente en el tránsito interjurisdiccional, sino eventualmente en la atención de los que se enferman", enfatizó el Presidente. En esa línea, Fernández aclaró que "Argentina tiene contratos con AstraZeneca y Oxford, y quiso tener un contrato con Pfizer, pero que por otras circunstancias no terminó acordando".

"Estamos en discusiones con Sinopharm en China, estamos en conversaciones con Janssen, y estamos en conversaciones con Moderna. Además, entramos en Covax, donde esperamos recibir una cantidad de dosis muy importante por la inversión que hicimos", detalló.

Además, aseguró que "lo que hizo Argentina fue poner fichas en todos los lugares en donde se hicieran vacunas", y precisó: "Lo hicimos convencidos de que cualquier vacuna iba a ser una vacuna saludable, porque los que la estaban desarrollando son organizaciones, en términos científicos, de primera magnitud".

Fernández ponderó el acuerdo con Rusia, al afirmar que fue lo que "permitió contar con vacunas", y destacó: "En este momento está volando un avión, no sé si habrá llegado ya a Moscú, para buscar nuevas vacunas. En el desorden que existe hoy con el tema de las vacunas y que lo padecemos todos. Lo padece Europa, lo padecemos en América Latina". "Estamos tratando de ordenarnos en el cronograma de entrega de vacunas con la Federación Rusa, pero también insistiendo para que las vacunas de AstraZeneca empiecen a llegar a la Argentina", agregó.

Por último, Fernández aclaró: "Estamos trabajando con todos, no es que nosotros elegimos una. La vacuna Sputnik V es una vacuna que está dando buenos resultados en Argentina, que no ha generado ninguna contraindicación". "Yo me vacuné con la vacuna rusa, con la vacuna de Gamaleya, porque a la vacuna de AstraZeneca no le digo la vacuna inglesa. La verdad es que hasta acá estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo", agregó.