Alejandra Kasjan: por un teatro libre e igualitario

P: En diez palabras (más o menos), ¿quién es Alejandra Kasjan?

R: Mujer, madre, actriz, docente, un tanto inquieta y otro tanto tenaz.

P: ¿De qué tipo fue tu primer encuentro cercano con el teatro?

R: Tenía 14 años, me recomendaron hacer teatro para “sacar lo que tenía adentro”, le comenté a mi madre y en ese mismo momento un profesor de teatro se contactó con ella, ¡zaz! asunto solucionado. Ese miércoles fue mi primer clase, entré por primera vez a una sala de teatro, fue increíble las luces, la escena, el ambiente, la energía, y me dije esto es lo que quiero para mi vida, y así fue.

P: Para tu vida, ¿por qué el teatro?

R: Para mi vida, porque me hace íntegramente feliz, porque la sensación de crear y actuar es adrenalínica, reconfortante.

P: ¿Y por qué el teatro para los demás?

R: Porque es una experiencia única y transformadora para

quien lo vive como espectador/a, como para quien lo experimenta con su propio cuerpo.

P: ¿Qué teatro te define?

R: No hay un teatro que me defina. Si sé que hay uno que no me define para nada, el teatro comercial y vacío. Prefiero siempre proyectos que representen un compromiso social.

Por otro lado es cierto que me siento más cómoda haciendo dramas, pero también me le atrevo a la comedia.

P: ¿Dirías que hay un modo local de hacer/escribir/producir teatro, por qué?

R: No, hay muchos modos, el teatro local es heterogéneo y altamente interesante. No hay nada para envidiar a les que vienen de afuera y el público que nos acompaña lo sabe y lo valora. Lo que nos reúne es el hacer teatro de manera independiente sin rendir cuentas a nadie.

P: ¿Un texto que te haya marcado?

R: En mis inicios hice una obra que se llama “El oficial primero”, de Somigliana; fue mi primer acercamiento al proceso militar y sus atrocidades, me marcó bastante. Otros, “La Gaviota” de Chejov; “Medea”, de Müller…

P: ¿Y un personaje o rol en escena?

R: Ofelia en “El jardín de los cerezos”, Marina Tsvetáyeva en “Memorias de un largo adiós”, Sandra en “Mujeres en oferta”, Laura en “Esas extraña forma de pasión”, María Magdalena en “El quinto evangelio”.

P: ¿Cómo definirías a la Colectiva Actrices Neuquén?

R: Es una colectiva que nació hace ya un año. Nos encontramos sin un espacio o grupa que nos contenga ni convoque, por lo que decidimos hacer nuestra propia colectiva. La necesidad de lograr ambientes de creación sanos, libres, igualitarios y sin la presencia de violencias machistas fue el puntapié de su creación…

Nos unimos para luchar contra un sistema que intenta callarnos. Que nos violenta y nos subestima. Un sistema que no le es para nada ajeno al teatro.

Estamos unidas y organizadas.

No nos callamos más. No más violencias contra nosotras en la escena local. A este sistema misógino patriarcal sexista lo vamos a tirar.