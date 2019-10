Allanamientos por amenazas de bomba en los colegios en Bariloche

Dos allanamientos se realizan simultáneamente en la calle Fagnano al 1.400 y Puerto Argentino 50 por parte de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los procedimientos están vinculados a los diez llamados telefónicos a establecimientos educativos alertando sobre amenazas de bomba. La escuela rionegrina 46 recibió reiterados llamados. El primer suceso fue en el colegio Dante Alighieri en el mes de mayo. También resultaron afectados la escuela María Auxiliadora y la escuela rionegrina 2 en el barrio Melipal.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal junto a un equipo especializado de la PSA. También participan en los allanamientos perros detectores de explosivos.

Fuentes allegadas a la investigación aseguraron que en esos domicilios viven familias con hijos adolescentes que habrían realizado las llamadas a los establecimientos educativos.

Uno de los operativos, en Fagnano al 1400. Foto: gentileza

Desde el municipio, explicaron que cada operativo por amenaza de bomba en un colegio tiene un valor de 40.000 pesos. “Esto es un delito federal y nos preocupa que la gente no tome real dimensión de lo que está pasando. Los padres deben saber que ellos son los responsables. El chico que llama al 911 no se da cuenta que deja su número grabado. No existe la llamada anónima”, advirtió Patricia Díaz, la subsecretaria de Protección Civil de Bariloche, allá por el mes de mayo cuando comenzaron las falsas amenazas telefónicas.