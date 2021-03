Aprobaron el pliego de un juez para Junín y una fiscal para Cutral Co

La Legislatura de Neuquén aprobó ayer el pliego de Luciano Zani en el cargo de juez Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Junín de los Andes, y de Ana María Mathieu para fiscal del caso de Cutral Co.

El detalle novedoso fue que por primera vez en mucho tiempo, diputados y diputadas fundamentaron las razones de su voto. Algunos de ellos, como el presidente del bloque del MPN, Maximiliano Caparroz, dejaron en claro que "nos asiste el derecho de justificar o no nuestro voto", mientras que Carlos Sánchez de Unión Popular admitió que "quizá llame la intención que intervengamos para manifestar" los fundamentos.

La política de hacer públicos los motivos del apoyo o no, la comenzó la legisladora Soledad Martínez (Frente de Todos) y de inmediato se plegó su par de bancada Sergio Fernández Novoa. Ayer los imitaron varios legisladores más.

Concursos distintos

Ana María Mathieu, nueva fiscal del caso de Cutral Co.

Los pliegos aprobados corresponden a abogados que ganaron sus respectivos concursos en el Consejo de la Magistratura. En el caso de Zani, reunió 64,01 puntos sobre 100 posibles, y le sacó una amplia ventaja al resto de los participantes (de los 13 inscriptos, seis llegaron hasta el final). En la actualidad es secretario del juzgado.

El caso de Mathieu fue distinto. Reunió 56,32 puntos y fue la única de las concursantes que completó todas las etapas del certamen, que había tenido 17 inscriptos en el comienzo. Hasta ahora se desempeña como asistente letrada del Ministerio Público Fiscal de Cutral Co.

"Recibimos a Mathieu en la comisión de Asuntos Constitucionales, le hicimos numerosas preguntas sobre la tarea del fiscal del caso, en todos los tópicos respondió con soltura y por eso le vamos a dar nuestro voto positivo", anticipó Fernández Novoa.

En la votación nominal obtuvo el apoyo de los 22 votos presentes en ese momento.

El voto por el juez

Luciano Zani es secretario del juzgado.

Cuando se puso a consideración el pliego de Zani, Fernández Novoa volvió a tomar la palabra para justificar su apoyo. Soledad Martínez, a continuación, expresó que "además de la solvencia técnica que demostró en el concurso, tiene las mejores referencias y excelentes conceptos. Organizaciones intermedias de Junín tomaron activa participación y expresaron el respaldo a su designación".

Andrés Blanco, del PTS-FIT, adelantó su habitual voto negativo porque su sector pretende que los magistrados y funcionarios surjan del voto popular.

Los demás bloques se sintieron en la obligación de decir algo. Empezó César Gass, de Juntos por el Cambio, quien señaló que "creo que este tipo de magistrados da cuenta de que podemos estar seguros de que la justicia neuquina va a ir incorporando elementos jerarquizados".

Caparroz, luego de aclarar que no estaba obligado a justificar el voto, aportó: "es un candidato que ha respondido con gran solvencia, con gran pericia" a las preguntas en la comisión A.

Los elogios siguieron con Carlos Sánchez (UP), Darío Peralta (FdT) y Andrés Peressini (Siempre). El exintendente de Plottier hizo notar, sin embargo, que "no concibo que no exista una sola denuncia en el juzgado que va a ocupar sobre las canteras ilegales y clandestinas".

El presidente Marcos Koopmann llamó a votar: 25 a favor, 1 en contra.