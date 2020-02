Apuntan al IPVU por las nuevas tomas de Neuquén

"En el desarrollo de las tomas (de terrenos) hay claramente una cuestión política, es una falta de respeto que el titular del IPVU, Marcelo Sampablo, responsabilice a una persona que no está (por el exintendente Horacio Quiroga) cuando claramente debe hacerse cargo de que es el principal responsable", aremetió Yenny Fonfach. La exsecretaria de Desarrollo Social de la municipalidad de Neuquén, recorrió el guante de Provincia y salió en defensa del recuerdo de Pechi.

Fonfach volvió al escenario público tras asumir como consejera electa en la cooperativa CALF, por la lista que lidera Carlos Ciapponi. Tras su incorporación al Consejo directivo, fue designada vicepresidenta segunda de la entidad.

"Mi rol tendrá que ver con el tema social y de oficios. Como trabajé -en la municipalidad capitalina- en la regularización de asentamientos, voy a articular lo que corresponda cuando se firme el contrato de concesión en todo lo que tenga que ver con el tema asentamientos", planteó.

Para Fonfach el surgimiento de casi 2000 pobladores en tomas en la zona de la Autovía, Casimiro Gómez, la bajada de PlusPetrol "es una cuestión políticamente organizada". Responsabilizó como instigador a Emmanuel López -ex presidente del MTD- por instigar a toma terrenos y recordó: "personalmente hice varias denuncias" en su contra.

Tras el surgimiento de las ocupaciones de terrenos en la zona de meseta, Sampablo culpó a la anterior gestión de la municipalidad de Neuquén de obstaculizar durante años las posibles soluciones ante la demanda de vivienda.

Fiel a su estilo directo, Fonfach no dudó en asegurar que el fiscal Marcelo Jara debería desalojar el lugar de ocupantes y responsabilizar penalmente al jefe de la policía por incumplir la orden de despeje. "En nuestra gestión no se hizo una toma porque actuamos en consecuencia, lo de Sampablo es no hacerse cargo de que es el principal responsable de lo que ocurre, como titular del IPVU", sostuvo.

Recordó que se encontró con el funcionario provincial en varias gestiones en Buenos Aires cuando se gestionaban créditos ante el Banco Mundial por la regularización de las tomas en la ciudad. "Lo que tiene que hacer Sampablo es hablar con el gobernador y ordenar a la policía que cumpla" con el desalojo, opinó.