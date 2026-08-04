Argentina: casi todos los bebés comienzan con lactancia materna, pero menos de la mitad logra mantenerla de forma exclusiva hasta los seis meses

La falta de apoyo estatal y laboral son una de las causas por las que las madres no pueden continuar con el amamantamiento. (FOTO: Archivo)

A pesar de que la lactancia materna comienza de manera casi universal en la Argentina, sostenerla en el tiempo continúa siendo un desafío. Un informe de UNICEF reveló que el 97% de los bebés inicia la lactancia al nacer, pero siete de cada diez niños menores de dos años consumieron leche de fórmula en algún momento. El dato se conoció en la antesala de las V Jornadas Transdisciplinarias de Lactancia Materna, que se realizarán el 11 de agosto en la Universidad de Belgrano.

El estudio también muestra que la lactancia materna exclusiva está lejos de las metas internacionales. A los seis meses de vida, solo el 44,7% de los bebés continúa alimentándose exclusivamente con leche materna, un porcentaje inferior al objetivo del 50% fijado por la Asamblea Mundial de la Salud para el período 2025-2030. En promedio, el abandono definitivo de la lactancia ocurre a los 7,8 meses.

Los especialistas remarcan que uno de los momentos más determinantes es la llamada «hora de oro», el primer contacto piel con piel y la primera toma durante los primeros 60 minutos después del nacimiento. Según los datos presentados, cuando ese contacto ocurre dentro de la primera hora, las posibilidades de mantener la lactancia exclusiva alcanzan el 60%, mientras que descienden al 25% si se retrasa más allá del primer día de vida.

Sin embargo, los obstáculos no dependen únicamente de la voluntad de las madres. Desde la Universidad de Belgrano advierten que la falta de políticas de acompañamiento, tanto en el sistema de salud como en los ámbitos laborales, dificulta la continuidad de la lactancia. Ocho de cada diez mujeres aseguran que les resulta complejo compatibilizar el trabajo con la alimentación de sus hijos y la misma proporción afirma que en su lugar de empleo no existe un espacio adecuado para extraerse leche. Incluso, el 65% de quienes lo hacen durante la jornada laboral utiliza un baño.

A este escenario se suma el impacto de la publicidad digital de fórmulas infantiles. El informe señala que el 70% de las familias estuvo expuesto a anuncios de estos productos en internet y redes sociales. Según UNICEF, esa exposición duplica las probabilidades de compra, mientras que un 16% de los padres reconoció haber sentido la necesidad de modificar la forma de alimentar a sus hijos tras ver ese tipo de contenidos.

Los especialistas también advierten sobre la importancia de fortalecer el acompañamiento profesional y la información basada en evidencia. Entre quienes utilizan fórmulas infantiles, el 45% lo hace por recomendación médica. Al mismo tiempo, las principales razones que manifiestan las madres para interrumpir la lactancia son la percepción de no producir suficiente leche (26,2%) y la creencia de que el bebé queda con hambre (16,5%), situaciones que, en muchos casos, pueden abordarse con apoyo oportuno y una adecuada red de contención.

Lactancia en números

97%

Es el porcentaje de bebés que inicia la lactancia materna al nacer en Argentina.

44,7%

Es la tasa de lactancia materna exclusiva a los seis meses de vida, por debajo de la meta internacional del 50%.

7 de cada 10

Niños menores de dos años consumieron leche de fórmula en algún momento.

7,8 meses

Es la edad promedio en la que se interrumpe definitivamente la lactancia materna.

8 de cada 10

Mujeres aseguran que es difícil compatibilizar el trabajo con la lactancia y la misma proporción afirma que no dispone de un lactario o un espacio adecuado para extraerse leche.

65%

De las madres que se extraen leche durante la jornada laboral lo hacen en un baño.

70%

De las familias estuvo expuesta a publicidad digital de fórmulas infantiles, una práctica que, según UNICEF, duplica la probabilidad de comprarlas.

45%

De quienes utilizan fórmulas infantiles lo hace por indicación médica.

26,2%

De las madres que abandonan la lactancia afirma que lo hizo porque sintió que «se quedó sin leche».