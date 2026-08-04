Juan Manuel Cerúndolo se anotó en la lista vencedora argentina de Montreal

El bonaerense Juan Manuel Cerúndolo se sumó al tren de la victoria argentina y firmó su pasaje a la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal (Canadá), donde anteriormente tres raquetas albicelestes tambíen habían debutado con éxito.

El menor de los hermanos, ubicado en el 50° puesto del escalafón mundial, dominó con autoridad su encuentro de primera ronda ante el serbio Hamad Medjedovic (73°), a quien derrotó por 6-4 y 6-2, en casi una hora y veinte de partido.

Ratificando su buen momento en el circuito, probablemente el mejor de su carrera profesional, Cerúndolo, de 25 años, tuvo un estreno sin fisuras en el certamen canadiense, consiguiendo vencer en su primera presentación histórica en el torneo.

🇦🇷 ¡TRIUNFAZO ARGENTINO!



Juan Manuel Cerúndolo derrotó a Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-2 en primera ronda del Masters 1000 de Montreal.



👏 Gran actuación de Juanma. pic.twitter.com/CYOu2vSeft — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 4, 2026

Si bien el primer set fue bastante luchado hasta la ruptura de servicio, luego el juego resultó un trámite ante el serbio, pupilo de Djokovic, que se mostró algo diezmado físicamente.

De esta manera, Cerúndolo anotó su nombre en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal, donde tendrá un rival de mucho cuidado y jerarquía, como lo es Casper Ruud (14°), ex número 2 del mundo y tres veces finalista de Grand Slam.

Previamente en la primera jornada de Montreal, Mariano Navone, Sebastián Báez y Thiago Tirante habían logrado vencer en sus respectivos encuentros de primera vuelta. En contrapartida, Camilo Ugo Carabelli se despidió tempranamente del certamen preparatorio para el US Open.