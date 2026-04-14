Disney+ lanzó el tráiler final de El Encargado: Eliseo enfrenta su mayor desafío

La plataforma Disney Plus estrenó el primer adelanto de la última temporada de El Encargado, la exitosa serie argentina protagonizada por Guillermo Francella, que combina humor negro con una filosa sátira del típico porteño.

Cuándo se estrena la última temporada de El Encargado

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la esperada cuarta entrega estará disponible a partir del 1 de mayo.

Por lo que se puede ver en las primeras imágenes, Eliseo Basurto está listo para dar su golpe final y cerrar una historia que se convirtió en un fenómeno.

Eliseo, más peligroso que nunca

En este avance, Eliseo aparece más calculador, ambicioso y decidido que en temporadas anteriores.

Tras vender su negocio por una millonaria cifra y elevar su estatus frente a sus vecinos, su nuevo objetivo sorprende: convertirse en asesor del Presidente de la Nación.

Este salto de poder marca un cambio clave en la trama y anticipa conflictos de mayor escala.

El regreso de Zambrano y una nueva guerra

El crecimiento económico de Eliseo será el detonante de la furia de su archienemigo, Zambrano, interpretado por El Puma Goity.

El personaje buscará frenar su avance con una estrategia legal tan insólita como peligrosa, lo que promete momentos cargados de tensión y humor ácido.

El detalle del tráiler que impactó a todos

Uno de los puntos que más llamó la atención del adelanto es una escena en la que Eliseo aparentemente muere.

Sin embargo, todo indica que no será tan simple: el encargado volverá a demostrar que su ingenio y capacidad de manipulación pueden incluso desafiar a la muerte.

Una despedida con sello internacional

La dirección, nuevamente a cargo de Mariano Cohn y Gastón Duprat, mantiene la estética pulida y narrativa provocadora que convirtió a la serie en un éxito internacional.

Con este cierre, El Encargado promete una última temporada donde nada será lo que parece y donde Eliseo jugará su partida más arriesgada.