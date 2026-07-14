Así es la casa de Giovani Lo Celso en Sevilla: diseño minimalista, madera natural y una terraza pensada para disfrutar en familia

Mientras disputa el Mundial 2026 con la Selección argentina, Giovani Lo Celso tiene en Sevilla el refugio donde desconecta de la presión del fútbol profesional. Allí vive junto a su pareja, Magui Alcácer, y la hija que tienen en común, en una vivienda de líneas contemporáneas donde predominan el diseño minimalista, la luz natural y los materiales nobles.

A través de distintas publicaciones en las redes sociales de Magui, la pareja dejó ver algunos rincones de la propiedad, una casa que sigue una de las principales tendencias de la arquitectura residencial actual: espacios abiertos, decoración despojada y una fuerte conexión entre el interior y el exterior.

Una casa luminosa con estética minimalista

El hogar de Lo Celso se caracteriza por una paleta de colores neutros, donde el blanco domina paredes y techos para potenciar la sensación de amplitud y luminosidad.

La madera natural aparece como el gran elemento protagonista. Está presente en muebles, revestimientos y detalles decorativos que aportan calidez sin romper la armonía visual de los ambientes.

El resultado es una vivienda de inspiración contemporánea, donde menos es más: pocos objetos a la vista, líneas simples y una distribución pensada para privilegiar la comodidad cotidiana.

Materiales nobles y una decoración atemporal

La decoración apuesta por piezas de diseño de formas rectas, textiles en tonos tierra y fibras naturales, una combinación muy utilizada en las casas de estilo Japandi y escandinavo, dos corrientes que ganaron protagonismo en los últimos años.

Los grandes ventanales permiten que la luz natural recorra todos los ambientes y generan una continuidad visual con los espacios exteriores, otro rasgo muy buscado en las viviendas modernas del sur de España.

Cada ambiente transmite una sensación de calma y equilibrio, con una estética que prioriza la funcionalidad antes que la acumulación de objetos decorativos.

La terraza, el rincón favorito de la familia

Uno de los sectores que más se repite en las publicaciones de Magui Alcácer es la terraza, concebida como una extensión del living.

Allí predominan las plantas ornamentales, un amplio sillón de exterior y muebles de líneas simples que convierten al espacio en un lugar ideal para descansar o compartir tiempo en familia.

En una ciudad como Sevilla, donde gran parte del año invita a disfrutar al aire libre, este ambiente adquiere un rol central dentro de la vivienda y refleja otra de las tendencias actuales del diseño residencial: convertir balcones y terrazas en verdaderos espacios habitables.

El refugio de Lo Celso durante su etapa en el Real Betis

La casa también tuvo un papel importante durante la última temporada del mediocampista en el Real Betis. Mientras atravesaba distintos problemas físicos que limitaron su continuidad, el futbolista pasó gran parte de su recuperación junto a su familia.

Ese proceso le permitió regresar en plenitud y volver a ser convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026, una cita que se había perdido cuatro años antes por lesión.

Tras su debut mundialista, Lo Celso reconoció la emoción que significó cumplir ese objetivo y destacó el apoyo permanente de su entorno más cercano.

Una vivienda que refleja el nuevo estilo de vida de los futbolistas argentinos en Europa

La casa de Giovani Lo Celso comparte varios rasgos con las residencias elegidas por otros futbolistas argentinos que viven en Europa. Los ambientes amplios, la decoración minimalista, los materiales naturales y los espacios pensados para la vida familiar reemplazan los interiores recargados que dominaron durante años.

Más que una propiedad de lujo ostentosa, el hogar del mediocampista apuesta por el confort, la funcionalidad y el diseño atemporal, tres conceptos que hoy marcan la arquitectura residencial contemporánea y que convierten a esta vivienda en un verdadero refugio entre la alta competencia y la vida familiar.