Viaje a Buenos Aires en Carnaval: el show de Bad Bunny, Año Nuevo Chino, tenis y mucho más

Bad Bunny se presenta en el estadio de River Plate con tres shows que convierten a Buenos Aires en una de las escalas más fuertes de su gira internacional durante el fin de semana largo de Carnaval. Quedan entradas.

Buenos Aires entra en modo fiesta. El primer fin de semana largo del año funciona como una puerta de entrada al calendario turístico y la Ciudad responde con una agenda intensa, diversa y pensada para todos los públicos. Música en estadios, tenis de alto nivel, celebraciones culturales ancestrales y barrios que se llenan de ritmo y color marcan el pulso de un Carnaval que promete movimiento, visitantes y noches largas.

Con actividades incluidas en el programa Verano en Buenos Aires, sumadas a la oferta cultural permanente, la capital se prepara para recibir a turistas nacionales e internacionales. Desde el Ente de Turismo porteño destacan que Carnaval es una fecha clave para el sector y una oportunidad para consolidar a la Ciudad como sede de grandes shows y eventos deportivos, apoyada en una infraestructura que se renueva y se amplía año tras año.

Buenos Aires vibra al ritmo de la música

La música vuelve a ser protagonista. Entre el 13 y el 15, Bad Bunny desembarca en el estadio de River Plate con tres funciones que forman parte de su gira mundial Debí tirar más fotos, una presentación esperada que llega después de su paso por el SuperBowl y que convierte a Buenos Aires en una de las escalas fuertes de Latinoamérica.

El Barrio Chino vuelve a ser epicentro de los festejos por el Año Nuevo Chino, con danzas, gastronomía y rituales tradicionales que atraen a miles de vecinos y turistas.

La electrónica también tendrá su lugar con la sexta edición de Ultra Buenos Aires. El viernes 14 y sábado 15, el Parque de la Ciudad se transforma en un festival con cuatro escenarios y figuras internacionales como Above & Beyond, Charlotte de Witte y Steve Angello, junto a una fuerte impronta local.

A esa agenda se suma el regreso de Sin Bandera, que celebra 25 años de trayectoria con dos conciertos en el Movistar Arena, el 13 y 14 de febrero. Un recorrido por canciones que ya son parte del cancionero popular y adelantos de su próximo trabajo discográfico.

Tenis, adrenalina y cultura urbana

El deporte marca otro de los ejes del fin de semana largo. Del 7 al 15 de febrero, el Argentina Open convierte al Buenos Aires Lawn Tennis Club en el centro de atención del tenis sudamericano, con figuras internacionales y una destacada participación argentina, acompañada por el aliento local.

La propuesta se amplía con Buenos Aires Extremo. El lunes 16, el Parque Deportivo Costanera Norte será sede de Summer Jam, un evento nocturno y gratuito que combina skate, BMX, básquet 3×3 y música, en un cruce entre deporte urbano y cultura joven que suma nuevos públicos a la agenda de verano.

Carnaval, tradición y diversidad cultural

Febrero también es sinónimo de carnaval porteño. Durante todo el mes se despliega una programación que tendrá su punto más alto en los cuatro días del fin de semana largo. Los corsos recorrerán barrios como Boedo, Pompeya, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza, mientras que el desfile central se realizará en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez el domingo 15 y lunes 16.

La Avenida Corrientes se transforma en un escenario nocturno a cielo abierto, con música, tango, cine y comercios abiertos hasta la madrugada en el marco del programa Corrientes no descansa.

En paralelo, la Ciudad celebra uno de los eventos culturales más convocantes del año: el Año Nuevo Chino. Del 14 al 17, el Barrio Chino se convertirá en un gran escenario al aire libre, con danzas, gastronomía y rituales que culminarán el lunes 16, cuando se despida al Año de la Serpiente y se reciba al Año del Caballo.

La Avenida Corrientes también será protagonista. En el marco del programa Corrientes no descansa, el sábado por la noche la arteria cultural de la Ciudad extenderá su actividad con tango, música electrónica, cine al aire libre, comercios abiertos hasta la madrugada y propuestas especiales por el Día de los Enamorados.

Clásicos que nunca fallan

A la agenda especial se suman los imperdibles de siempre. Los paseos en catamarán entre Puerto Madero y La Boca ofrecen una mirada distinta de la Ciudad desde el río y desembocan en Caminito, ese museo a cielo abierto donde el color y la historia se mezclan en cada esquina.

El Bus Turístico completa la experiencia con recorridos panorámicos y modalidad hop-on hop-off, ideal para descubrir los principales atractivos porteños a ritmo propio.

Caminito, en el corazón de La Boca, sigue siendo una de las postales más visitadas de la Ciudad, con sus conventillos de colores y su propuesta cultural al aire libre.

Con más de 7.000 locales gastronómicos, cientos de teatros, librerías y museos, Buenos Aires confirma que el Carnaval no es solo una fecha en el calendario: es una invitación a vivir la Ciudad en todas sus formas, justo cuando el año empieza a tomar velocidad.

Para más información:

Las entradas de los conciertos de Bad Bunny en el estadio de River Plate salieron a la venta hace muchos meses, pero si todavía no tenés la tuya aún existe la posibilidad de comprar una en StubHub.