Así es la mansión de Alexis Mac Allister en Inglaterra: diseño contemporáneo, cinco dormitorios y un museo privado de camisetas

Mientras concentra todas sus energías en la Selección argentina, Alexis Mac Allister también disfruta de una exclusiva propiedad en Inglaterra que combina arquitectura contemporánea, interiores minimalistas y un espacio especialmente diseñado para exhibir los grandes recuerdos de su carrera.

Ubicada en Wilmslow, una de las zonas residenciales más exclusivas del noroeste inglés, la casa fue adquirida por el mediocampista tras su llegada al Liverpool y se convirtió en el hogar que comparte con su pareja, Ailén Cova.

Según informaron medios británicos y consignó Revista Caras, el futbolista invirtió cerca de cinco millones de dólares en la propiedad, que anteriormente pertenecía a Brendan Rodgers, exentrenador del Liverpool.

Una mansión de tres plantas con arquitectura contemporánea

La vivienda responde al estilo de las grandes residencias contemporáneas inglesas, donde predominan los volúmenes limpios, las amplias superficies vidriadas y una distribución pensada para integrar los ambientes sociales.

El inmueble se encuentra rodeado por jardines parquizados de casi media hectárea, un recurso que aporta privacidad y genera una fuerte conexión entre la arquitectura y el paisaje.

La firma inmobiliaria Jackson Stops, encargada de comercializar la propiedad, la describió como una «casa familiar contemporánea de alta especificación», diseñada para combinar elegancia, confort y funcionalidad.

Cinco dormitorios, gimnasio y espacios pensados para disfrutar

Distribuida en tres niveles, la mansión cuenta con un amplio hall de ingreso, sala de juegos, estudio privado, gimnasio, lavadero, despensa y una gran cocina integrada al comedor y al living, uno de los conceptos más buscados en las viviendas contemporáneas.

La suite principal incorpora vestidor y baño privado, mientras que los otros cuatro dormitorios ofrecen amplios espacios, tres de ellos también con baño en suite.

En la planta superior existe además un ambiente multifunción que puede utilizarse como sala de juegos, vestidor o dormitorio adicional.

La propiedad también posee autorización para una futura ampliación que incluiría una pileta cubierta, sauna y un sector de relax, reforzando el perfil de vivienda orientada al bienestar.

Interiores luminosos y una decoración minimalista

Los ambientes siguen una estética moderna donde predominan los tonos neutros, las superficies despejadas y el mobiliario de líneas rectas.

Los grandes ventanales permiten que la luz natural invada cada espacio durante buena parte del día, mientras que la combinación de madera, piedra y detalles metálicos aporta equilibrio y sofisticación.

La distribución abierta entre el living, el comedor y la cocina favorece la circulación y convierte al área social en el corazón de la vivienda.

El museo privado donde guarda los recuerdos más importantes de su carrera

Uno de los ambientes que más llamó la atención es el museo personal que Mac Allister armó dentro de la casa.

Durante una recorrida junto a los creadores de contenido Agusneta y Teo D’Elia, el mediocampista mostró el espacio, que originalmente había sido diseñado como una sala gamer para jugar Warzone.

Con el paso del tiempo, y gracias a una idea de Ailén Cova, ese cuarto se transformó en una verdadera galería dedicada a su carrera deportiva.

Diseño de museo con vitrinas iluminadas y mobiliario a medida

El ambiente fue concebido siguiendo criterios propios del diseño de interiores contemporáneo.

Las camisetas aparecen exhibidas en vitrinas de cristal con iluminación LED integrada, un recurso utilizado habitualmente en galerías y museos para resaltar piezas de colección.

La iluminación indirecta evita reflejos, mientras que los fondos neutros permiten que cada camiseta se convierta en el centro de la escena.

El conjunto se completa con sillones de cuero de líneas minimalistas, mesas de madera oscura y estanterías diseñadas especialmente para organizar trofeos, medallas y objetos personales sin sobrecargar visualmente el ambiente.

La camiseta firmada por el Dibu Martínez y otros tesoros

Entre las piezas más valiosas aparecen camisetas intercambiadas con futbolistas como Enzo Fernández, Lautaro Martínez y otros compañeros de la Selección argentina.

También ocupa un lugar privilegiado la camiseta que utilizó en la final de la Copa América frente a Colombia, firmada por gran parte del plantel campeón.

Uno de los detalles más curiosos es el dibujo realizado por Emiliano «Dibu» Martínez, quien, además de firmarla, se ilustró realizando una atajada, en alusión a la histórica intervención frente a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar.

Al descubrir el detalle, Mac Allister reaccionó entre risas: «Miralo, se dibuja atajando. ¡Qué pibe!».

Una casa donde el diseño acompaña cada etapa de su carrera

La residencia de Alexis Mac Allister refleja una tendencia cada vez más frecuente entre los futbolistas argentinos que viven en Europa: casas donde la arquitectura contemporánea, el confort y el diseño interior conviven con espacios dedicados a preservar la historia personal.

Más allá del lujo, la mansión apuesta por ambientes funcionales, materiales nobles y una decoración sobria que encuentra en el museo privado el punto de mayor personalidad. Allí, cada camiseta, cada medalla y cada trofeo forman parte de un recorrido que convierte la vivienda en mucho más que una casa: un espacio pensado para vivir y también para recordar.