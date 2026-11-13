Guerra entre Rusia y Ucrania: Europa exige un lugar en la mesa de paz, pero no acuerda un enviado

El presidente de Francia Emmanuel Macron, junto al titular del Consejo Europeo, António Costa, durante la cumbre de la Unión Europea en Dublín, donde el bloque debate quién representará al continente en las negociaciones de paz por Ucrania. (Foto: AP)

Las naciones europeas buscan definir con urgencia un representante para sumarse a las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El continente teme que el proceso impulsado por Estados Unidos deje a Kiev en una posición vulnerable y margine a Europa mientras Washington y Moscú negocian el futuro de la seguridad regional.

La falta de consenso sobre quién debe asumir ese rol —si una sola persona o un equipo— dominó este viernes la cumbre de líderes de los 27 países de la Unión Europea (UE) en Dublín, según informó la agencia Associated Press (AP). Aunque circularon nombres de altos funcionarios y mandatarios, el bloque cerró la jornada sin un acuerdo definitivo, pese al reclamo de países como Irlanda para resolver la designación en las próximas dos semanas.

El aval de Estados Unidos y la ironía del Kremlin

La necesidad de incorporar a los aliados europeos cuenta con el respaldo explícito de Kiev y de la Casa Blanca. Tras reunirse en la capital irlandesa, el enviado estadounidense Jared Kushner y el presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, confirmaron que Europa tendrá voz en la próxima ronda de diálogo, luego de los recientes encuentros en Emiratos Árabes Unidos.

«No podemos concluir este acuerdo sin los europeos en la mesa», afirmó Kushner, quien aseguró que Vladimir Putin está dispuesto a aceptar esa participación. Desde Moscú, sin embargo, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, exigió que el bloque defina primero un interlocutor válido e ironizó sobre sus diferencias internas: «Los europeos pelean como arañas en un frasco».

Dudas internas y alerta por la reunión entre Trump y Putin

El debate expuso las dificultades históricas del continente para hablar con una sola voz, atravesado por distintos esquemas como la UE, la OTAN y el grupo E3 (Francia, Alemania y el Reino Unido). Mientras la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió nombrar un enviado único para evitar gestiones individuales descoordinadas, surgieron varios posibles candidatos:

Representación institucional: El presidente del Consejo Europeo, António Costa , y la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas , reclamaron el lugar para la estructura de Bruselas.



El presidente del Consejo Europeo, , y la jefa de la diplomacia comunitaria, , reclamaron el lugar para la estructura de Bruselas. Líderes nacionales: También suena el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, quien mantiene un vínculo fluido con Donald Trump.

La urgencia europea responde además al calendario diplomático. Con Trump próximo a viajar a Pekín la semana que viene para reunirse con Putin, el canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió que los líderes continentales temen un acuerdo bilateral inesperado a espaldas de sus aliados y pidió sostener una postura común junto a Ucrania.